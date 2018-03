: Effetto dazi:Tokyo -3%,tonfo asiatiche - NotizieIN : Effetto dazi:Tokyo -3%,tonfo asiatiche - FirenzeSrl : L'effetto boomerang in Europa dei dazi di Trump: i grandi produttori Cinesi riducono i prezzi per restare competiti… -

Avvio in profondo rosso per la Borsa disui timori di una guerra commerciale dopo iall'import annunciati dal presidente americano Donald Trump. L'indice Nikkei crolla del 3% nelle prime battute. Pesanti in avvio anche le borse della "grande Cina":Shanghai a -2,78%, Shenzhen cede il 3,09% mentre Hong Kong la più pesante cede lo 3,67%. Sotto pressione i titoli dei produttori di metalli come Angang steel (-6,30%), Baoshan Iron & steel (-7,40%), Baotou Steel (-3,10%) e Chalco (-5,06%).(Di venerdì 23 marzo 2018)