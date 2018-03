Economia circolare | Bonafè | ad aprile approvazione pacchetto Ue

Corepla - Ciotti : "Fare sistema per sfida Economia circolare" : Perchè l'economia circolare accade non perchè c'è oggi una direttiva europea che ce lo impone ma perchè aziende e cittadini iniziano a fare qualcosa di diverso. Qui a Palermo vogliamo iniziare a ...

Corepla - Ciotti : fare sistema per sfida Economia circolare : Palermo, 22 mar. , askanews, 'Da Palermo, capitale della cultura, una spinta alla filiera italiana degli imballaggi in plastica per fare sistema e per raccogliere la sfida dell'economia circolare'. Ha ...

Dalla frutta scartata alla bioplastica : è Economia circolare : Al di fuori delle semplificazioni, si parla di un importante progetto di economia circolare e alta tecnologia realizzato dal team di ricerca Smart Materials dell'Istituto Italiano di Tecnologia &...

A Trevi l'ecocompattatore che differenzia plastica e alluminio : "Primo step per l'Economia circolare" : Un primo step verso l'economia circolare. Così è stato definito il "Riciclia Point" inaugurato, sabato 17 marzo, all'esterno del centro commerciale Piazza Umbra di Trevi. Si tratta del primo ...

Enel promuove l’albese Amethyst tra le eccellenze dell’Economia circolare italiana : Le sfide ambientali delineano nuove opportunità che, anche grazie alle nostre tradizioni produttive, possono essere a portata di mano per l’Italia: l’economia circolare è una delle più promettenti. L’Italia, povera di risorse, ha sempre praticato forme di uso della materia efficienti, intelligenti e innovative: quelle che oggi sono parte dell’economia circolare. Grazie a queste tradizioni virtuose e alla nostra capacità nazionale di trasformare ...

Economia circolare per ridurre spreco di 88 milioni di tonnellate e costi per 143 miliardi : Circa il 50 per cento dei rifiuti solidi urbani è rappresentato dalla frazione organica e risulta quindi evidente come questa debba giocare un ruolo chiave in termini di riciclaggio e di Economia ...

Banca pubblica - addio a spesometro e studi di settore - Economia circolare : le priorità 5 Stelle per lo sviluppo economico : Fioramonti poi sostiene che sia necessario 'trasformare la politica industriale del Paese nella direzione dell'economia circolare, delle fonti rinnovabili e del decentramento energetico , ...

Stato innovatore - banca pubblica - Economia circolare. Il piano di sviluppo di Lorenzo Fioramonti - M5S - in 5 punti : 2, economia CIRCOLARE: "trasformare la politica industriale del Paese nella direzione dell'economia circolare, delle fonti rinnovabili e del decentramento energetico , autoproduzione e autoconsumo di ...

Stato innovatore - banca pubblica - Economia circolare. Il piano di sviluppo di Lorenzo Fioramonti (M5S) in 5 punti : Parola d'ordine, alta qualità della vita. Lorenzo Fioramonti indica in brevi punti le priorità d'azione che un Governo a guida M5S - "una concreta possibilità" - può realizzare. Lo fa in un breve intervento sul blog del Movimento."L'Italia può offrire al resto del mondo una visione pionieristica dello sviluppo, dove a contare sia la Qualità della Vita complessiva e non solo parametri di produzione ...

Economia circolare - un’alternativa al consumismo : Il cambiamento climatico è la più grande minaccia ambientale che l’umanità abbia mai affrontato e rappresenta la più grande sfida. La stragrande maggioranza degli scienziati climatici concordano sul fatto che l’aumento delle temperature globali sperimentato di recente dipenda dalle attività umane. Dagli anni Settanta in poi le temperature medie globali sono progressivamente aumentate, i ghiacciai, il permafrost e il ghiaccio marino ...

Ambiente ed Economia circolare - premiato l'impegno di FederlegnoArredo. : Inoltre, "l'associazione ha sviluppato la propria azione anche a favore della diffusione delle capacità di integrare la filiera del legno con i principi dell'economia circolare, sollecitando ...

Ambiente ed Economia circolare - premiato l'impegno di FederlegnoArredo : Roma, 22 feb. , AdnKronos, A FederlegnoArredo la medaglia al merito del ministero dell'Ambiente per il suo impegno nella salvaguardia dell'Ambiente. Il ministro Gian Luca Galletti ha, infatti, ...

Ambiente ed Economia circolare - premiato l'impegno di FederlegnoArredo : Inoltre, "l'associazione ha sviluppato la propria azione anche a favore della diffusione delle capacità di integrare la filiera del legno con i principi dell' economia circolare , sollecitando ...

Economia circolare fra Capannori e Tunisi - progetto finalista del premio Platforma : Come si legge sul sito della manifestazione, da anni il comune di Capannori sta sperimentando un sistema di gestione dei rifiuti che punta a un modello di Economia circolare, ed è attivo nel quadro ...