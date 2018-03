Ecco perché conviene sottoscrivere Amazon Prime anche a 36 euro all’anno

Alberto Dandolo - pace con Claudio Sona/ Il giornalista : "Ecco perchè ho deciso di scusarmi con lui" : Alberto Dandolo, dopo la pioggia di accuse ricevute dal web, spiega con un lungo post su Instagram perchè ha deciso di scusarsi con Claudio Sona(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Ramona Badescu - Sorrentino mi voleva. Ecco perché non avrei mai accettato la proposta indecente : Paolo Sorrentino sta creando grandi attese attorno alla sua prossima opera cinematografica Loro , il film che racconterà la fase della vita di Silvio Berlusconi legata a personaggi come Gianluca ...

LA VENERE DI BOTTICELLI - IL SEGRETO DEL MANTELLO/ Lazzeri : "Ecco perché il simbolo è un polmone..." : La VENERE di BOTTICELLI, il SEGRETO nel MANTELLO: un polmone nascosto è simbolo della vita. L'ipotesi arriva da uno studio di Davide Lazzeri. Interessante scoperto sul quadro rinascimentale.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Mercedes-Benz CLS - Ecco perché potresti non voler più scendere : Il traffico di Firenze è insostenibile, sempre. Per fortuna, però, questa volta lo affrontiamo seduti al volante di una delle auto più confortevoli che ci siano, la nuova Mercedes CLS. Una elegantissima coupé quattro porte e cinque posti, con un corpo sexy e un muso aggressivo. Traffico a parte, Firenze è bellissima, sempre. Soprattutto quando (come nel momento in cui scriviamo) il primo sole primaverile fa schiudere i fiori di pesco e di ...

Ora legale 2018 - nella notte tra il 24 e il 25 marzo lancette avanti di un’ora. Ecco perché è importante : Si dorme un’ora in meno nella notte tra sabato 24 marzo e domenica 25. Il ritorno all’ora legale cade esattamente la notte fra sabato 24 e domenica 25 quando alle 02,00 si devono portare gli orologi -quelli che non si aggiornano da soli- sulle ore 03,00. Nel weekend si dorme un’ora in meno ma per i prossimi sette mesi si gode un’ora in più di luce naturale perché farà buio un’ora più tardi. Domenica 28 ottobre si ritornerà all’ora ...

Alessandra Celentano e la sua malattia / Ecco perché non potrà ballare più : dolori atroci agli arti inferiori : La professoressa di Amici, Alessandra Celentano si è confessata raccontando di avere una malattia ai piedi che purtroppo non le permetterà mai più di ballare, Ecco cosa è accaduto.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:52:00 GMT)

Annunciazione del Signore - Ecco perché quest'anno si celebra il 9 aprile : Calcoli eruditi e considerazioni mistiche fissavano ugualmente al 25 marzo l'evento della prima creazione e della rinnovazione del mondo nella Pasqua. In quali casi la data viene trasferita? Tuttavia,...

Anzaldi (PD) : CEcconi - perché Di Maio non parla? : Anzaldi (PD): Degli impresentabili del M5s nessuno si e’ ritirato – Roma – Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook.... L'articolo Anzaldi (PD): Cecconi, perché Di Maio non parla? proviene da Roma Daily News.

Europa esentata da dazi Trump - Citigroup : farà bene alle borse - Ecco perchè : Per ora l'Unione europea è esentata dalle tariffe punitive imposte dal presidente Usa Donald Trump a livello globale, e corrispondenti a dazi del 25% sulle importazioni Usa di acciaio e del 10% su ...

Napolitano al Senato e Giachetti alla Camera : Ecco perché : Iniziata ufficialmente la XVIII legislatura . E a presiedere le Camere provvisoriamente sono il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano , al Senato, e il deputato dem Roberto Giachetti ...

POMERIGGIO 5/ "Barbara D’Urso conduce il Grande Fratello" : Belen Rodriguez "scartata" Ecco perché... : Barbara D'Urso è la conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello: prima della padrona di casa di POMERIGGIO 5, Mediaset aveva puntato su Belen Rodriguez, alla fine scaricata.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:06:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane : BROOKE affronta BILL - Ecco perché… : Appena risvegliatosi dal breve coma seguito al colpo di pistola che qualcuno ha sparato contro di lui, BILL Spencer – nelle prossime puntate americane di Beautiful – si confronterà con BROOKE Forrester circa le accuse da lui mosse contro Ridge Forrester. Le anticipazioni descrivono BROOKE guidare la sua famiglia nel sostenere l’innocenza dello stilista, per il quale è stata preoccupata fin dall’inizio, intuendo come fosse ...

Domenica In - spunta la penale di Benedetta Parodi : Ecco perché resta : FUWEEK.IT - Se vi state chiedendo come mai Benedetta Parodi resti ancora a Domenica In dopo il polverone degli ultimi mesi, il palese ridimensionamento del suo ruolo rispetto a quanto previsto ...

