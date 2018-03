“Easter Egg Rolling” | “Cheese Rolling Championship” | ecco le usanze britanniche più

meteoweb.eu

: Il 28 marzo arriva nelle sale #ReadyPlayerOne e grazie a @UCICinemas, le librerie 'Giunti al Punto' e #VIGAMUS, pot… - VigamusRoma : Il 28 marzo arriva nelle sale #ReadyPlayerOne e grazie a @UCICinemas, le librerie 'Giunti al Punto' e #VIGAMUS, pot… - letiziadavoli : RT @Gabry_3lla: @letiziadavoli @monicaognitanto attenta! È in arrivo un Easter Egg sull'Emilia ?????? - Gabry_3lla : @letiziadavoli @monicaognitanto attenta! È in arrivo un Easter Egg sull'Emilia ?????? -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Paese che vai usanza che trovi. Per quanto queste possano sembrare comuni agli abitanti di un paese, le stesse possono lasciare a bocca aperta uno straniero che non vi è abituato. Approfittando dell’arrivo della Pasqua e delle tradizioni speciali che la contraddistinguono in Gran Bretagna, ABA English, scuola di inglese online con milioni di studenti in tutto il mondo, svela le 5più curiose che vi lasceranno sicuramente senza parole. Easter Egg(“Uova di Pasqua rotolanti”) I britannici si divertono con gare di uova di Pasqua, che sono all’origine di tutti i campionati di oggetti rotanti e la cui nascita risale al 1835. È una tradizione con sta prendendo piede anche fuori dalle isole, soprattutto tra i bambini. Le uova vengono bollite e, una volta raffreddate, decorate con i colori più disparati o con personaggi reali o fittizi. ...