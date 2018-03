Earth Hour | il WWF lancia uno spot d’autore | un video firmato Gabriele Muccino

Ambiente - Earth Hour : anche la Regione Abruzzo aderisce all’iniziativa del WWF : La Regione Abruzzo parteciperà all’edizione 2018 di Earth Hour, l’Ora della Terra, l’iniziativa internazionale promossa in tutto il mondo dal WWF per sensibilizzare sul tema dei cambiamenti climatici. Il programma abruzzese di Earth Hour è stato presentato questa mattina a Pescara dal sottosegretario con delega all’Ambiente, Mario Mazzocca, e dal delegato Abruzzo del Wwf Luciano Di Tizio. Domani, sabato 24 marzo, dalle ...

HEarth Hour : un'ora al buio per salvare la terra : Sabato 24 marzo dalle 20.30 alle 21.30 in tutti i paesi del mondo un'ora al buio per riflettere sul futuro del Pianeta terra. Eventi a Vittoria

Benevento - Earth Hour WWF : storie libertarie di animali rivoluzionari : Sabato 24 febbraio all’Earth Hour del WWF Sannio a Benevento nella Fattoria Sociale Caffè dell’Orto arrivano le “storie libertarie di animali rivoluzionari“, performance artistica, teatrale e musicale, con la voce recitante di Marisa Barile e le musiche dei Barabba Blues. Il reading sonoro, che inizierà alle 19.00, si inserisce nell’Earth Hour Benevento, evento organizzato da Associazione WWF Sannio e Fattoria ...

Earth Hour 2018 (L'ora della Terra) : gli eventi del WWF Abruzzo Montano : L'Aquila - Earth Hour, la più grande mobilitazione globale del WWF, tornerà sabato 24 marzo 2018 dalle 20:30 alle 21:30. Il WWF Abruzzo Montano partecipa come da tradizione all’evento, con tantissime iniziative programmate, da quest’anno oltre che nel cuore della Marsica, anche nell’Aquilano e nel Roveto-Carseolano L’Ora della Terra sarà festeggiata attraverso milioni di gesti simbolici come lo spegnimento delle luci di ...

Weekend tra cultura e ambiente : al via le Giornate del Fai e Earth Hour : Come ogni anno, saranno spenti simbolicamente anche i monumenti icona delle più importanti città del mondo. A Roma sarà Paolo Nespoli, astronauta ESA, protagonista della missione VITA dell'ASI , ...

Earth Hour - l’Ora della Terra : sabato 24 l’ola di buio del WWF farà il giro del mondo : sabato 24 marzo alle 20:30 ora locale, gli skylines di tutto il mondo si vestiranno di buio per un’ora e milioni di persone celebreranno l’Earth Hour, evento mondiale del WWF che quest’anno vuole puntare sulla consapevolezza per un’azione in difesa della natura e dell’ambiente, messi a dura prova dal surriscaldamento globale. Dalla Torre Eiffel alla Sydney Opera House, dallo stadio Bird’s Nest di Pechino al Burj Khalifa di ...

A SPOLETO Earth Hour 2018 : SPOLETO Torna sabato 24 marzo l'Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale nata come evento simbolico per fermare il cambiamento climatico. Le luci si spegneranno per un'ora, dalle ore 20.30 ...

Earth Hour : 24 Marzo! : Un’ora di gesti simbolici, come spegnere le luci della propria casa e dei monumenti, che si trasformano in un appello planetario contro il cambiamento climatico e per la difesa del Pianeta. Si tratta di Earth Hour – Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale del Wwf che tornerà sabato 24 marzo, dalle 20.30 alle 21.30 di ciascun Paese. Dal Pacifico alle coste atlantiche si spegneranno monumenti, luoghi simbolo, compresi ...

Earth Hour : A Roma Spegnimento del Colosseo con l’astronauta Paolo Nespoli e biciclettata notturna fino a San Pietro : Sabato 24 marzo si svolgerà l’undicesima edizione di Earth Hour (Ora della Terra), la manifestazione globale del WWF che ha lo scopo di sensibilizzare sulla necessità di intervenire contro i cambiamenti climatici e salvare la biodiversità da cui dipende la nostra vita sulla Terra. La manifestazione centrale dell’edizione italiana di Earth Hour si svolgerà a Roma al Colosseo, monumento che insieme a San Pietro e ai palazzi delle istituzioni ...

Ambiente : il Comune di Messina aderisce a ‘Earth Hour-Ora della Terra’ - al buio Palazzo Zanca : Il Comune di Messina aderisce a ‘Earth Hour-Ora della Terra’, l’evento globale del Wwf dedicato all’Ambiente e al clima che si svolgerà sabato prossimo. L’iniziativa da diversi anni è sostenuta e patrocinata dall’Anci quale momento di mobilitazione rispetto ai cambiamenti climatici. Per l’occasione in molte città di tutto il mondo saranno spente per un’ora le luci, dalle 20.30 alle 21.30, a ...

Wwf - 5 giorni a Earth Hour : a Roma l’astronauta Paolo Nespoli spegnerà il Colosseo : Mancano 5 giorni ad Earth Hour – Ora della Terra, l’evento globale del WWF dedicato all’ambiente e al clima e arriva il riconoscimento dell’iniziativa da parte del Quirinale: oggi il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito la ‘Medaglia del Presidente dalla Repubblica’, come “premio di rappresentanza all’evento internazionale Earth Hour 2018”. Inoltre, a Earth Hour 2018 è stato concesso il Patrocinio della Presidenza del ...