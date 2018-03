' E' razzista' | gelataia licenziata perchè si rifiuta di servire Matteo Salvini

Blastingnews

(Di venerdì 23 marzo 2018) Polemiche su Facebook per un post pubblicato da una signora milanese e poi dopo poche ore rimosso dopo centinaia di commenti e molteplici minacce di denuncia. Il tutto per 'colpa' di un gelato da asporto in pieno centro a Milano. Protagonisti, pare, #, leader della Lega e del centrodestra VIDEO, ed una giovane commessa della #gelateria di Baci Sottozero a #piazzale siena a Milano. 'Io non servo razzisti': questa la frase che avrebbe rivolto la giovane al neo senatore mentre si apprestava a scegliere i gusti di fronte al bancone dei gelati. Il fattaccio sarebbe accaduto martedì scorso nella citta' meneghina dove il politico si era recato, come capita spesso, insieme ai propri figli prima di partire per Roma dove lo attendevano per le trattative di governo VIDEO. Tutto è nato da un post su Facebook A scatenare la bufera e diffondere la notizia è stata la madre ...