È nato l' asse M5s-Lega?

Presidenza del Senato - rottura Salvini-Berlusconi dopo il caso Bernini - asse Lega -M5S alla Camera : Lo strappo del leader leghista fa implodere la coalizione di centrodestra. Pronto un accordo tra i due movimenti populisti per eleggere i presidenti dei due rami del parlamento. Bernini si fa da parte

Giorgio Napolitano apre legislatura/ Senato - assente Salvini al discorso dell’ex presidente : Giorgio Napolitano presidente del Senato "per un giorno": "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:02:00 GMT)

PRESIDENZE - ROMANI ‘SPACCA’ ASSE M5S-CENTRODESTRA/ Camera e Senato - Berlusconi fa saltare il banco : Centrodestra punta su Paolo ROMANI al Senato: toto-nomine Camere, ma per Di Maio "è invotabile". Al suo posto Anna Maria Bernini? Il punto sulla situazione(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 23:05:00 GMT)

Presidenze - Romani ‘spacca’ asse M5s-Centrodestra/ Camera e Senato - riunione tutti capigruppo : astensione Pd? : Centrodestra punta su Paolo Romani al Senato: toto-nomine Camere, ma per Di Maio "è invotabile". Al suo posto Anna Maria Bernini? riunione di tutti i capigrupppo alle ore 20(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Hockey su pista - i migliori italiani della 26^ giornata di Serie A1 : Matteo Galimberti ha le stimmate del predestinato. Mirko Bertolucci è un fuoriclasse eterno : Il passato, il presente e il futuro della Nazionale italiana trovano uno splendido connubio nell’ultima giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. A trascinare il Monza ai playoff è un giovanissimo talento azzurro, mentre il Viareggio batte il Thiene col sigillo del suo veterano. C’è il timbro del capitano, infine, sul successo del Lodi contro il Forte dei Marmi, una vittoria che vale il primato nella stagione ...

Proseguono accrediti neosenatori - Renzi finora grande assente : Roma, 20 mar. , askanews, Continuano al Senato le registrazioni dei senatori eletti il 4 marzo scorso in occasione del voto per il rinnovo del Parlamento, che darà vita alla XVIII legislatura. Non ...

GOVERNO - DI MAIO : “DECISIVI - CHIEDIAMO LA CAMERA”/ Toto-nomine - asse M5s-Lega : Bongiorno presidenza al Senato? : GOVERNO e nomine Camere: Di MAIO "noi decisivi, CHIEDIAMO la presidenza della Camera". Toto-nomi e asse Lega-M5s: al Senato centrodestra diviso tra Bongiorno, Romani e Bernini(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 15:20:00 GMT)

World Water Forum : assegnato all’OCSE il King Hassan II Great World Water Prize : L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha vinto la sesta edizione del King Hassan II Great World Water Prize, assegnato dal governo del Marocco e dal Consiglio Mondiale dell’Acqua durante l’ottavo World Water Forum di Brasilia, Brasile. Il premio, uno dei riconoscimenti più importanti nel settore dell’acqua, vuole mettere in luce le eccellenze nel campo della “cooperazione e gestione virtuosa ...

Renato Mannheimer - il sondaggio : 'M5s al 40 per cento contro la Lega al 22. Se si tornasse al voto - il Pd...' : 'In uno scontro diretto Salvini-Di Maio , diversi sondaggi danno vincente il secondo, con circa il 40% contro circa il 22 '. Renato Mannheimer , in una intervista a ItaliaOggi, descrive la situazione ...

Redditi - Bombassei paperone alla Camera - Piano e Rubbia al Senato : Roma, 16 mar. , askanews, - E' Alberto Bombassei, deputato del gruppo Misto iscritto alla componente Civici e innovatori, il paperone della Camera: secondo le dichiarazioni patrimoniali consultabili ...

Sequestrati 151mila euro a Ingroia - si era assegnato premio produzione - : Secondo l'accusa, l'ex magistrato, al momento indagato , quando era amministratore unico della società Sicilia e Servizi avrebbe percepito indebitamente rimborsi di viaggio e si sarebbe liquidato un'...

Disabili contro Emiliano a Bari per assegni di cura bloccati da luglio : “Vergognati”. Le scuse e le promesse del governatore : Oltre un centinaio tra Disabili, ammalati di Sla, loro familiari e membri di associazioni di volontariato che si occupano dell’assistenza completa dei malati gravi, hanno protestato questa mattina, giovedì 15 marzo, a Bari dinanzi alla sede della presidenza della Regione Puglia con un presidio che ha bloccato il traffico e creato disagi sul lungomare. La protesta è nata per i ritardi nella erogazione degli assegni di cura necessari per ...