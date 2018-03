E’ #cacciaaldischetto nel fine settimana

meteoweb.eu

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di venerdì 23 marzo 2018) E’nel. Un appello rivolto a cittadini e volontari a scendere in campo, anzi in spiaggia, per raccogliere i dischetti di plastica che nei giorni scorsi hanno letteralmente invaso la costa tirrenica. Clean Sea Life (il progetto europeo che mira ad accrescere l’attenzione del pubblico sui rifiuti marini) e Legambiente invitano tutti a partecipare aldi pulizia delle spiagge coinvolte dalla dispersione dei dischetti di plastica. Iniziative e località coinvolte consultabili sul sito www.cleansealife.it, dove si può anche segnalare una nuova attività di pulizia. Per gestire al meglio le operazioni di pulizia, l’invito tutti a comunicare i quantitativi di dischetti raccolti (usando sempre i guanti per precauzione), sempre sul sito di Clean sea life e a conferire il ‘bottino’ raccolto presso l’isola ecologica più vicina. ...