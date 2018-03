Dying Light | l' espansione Bad Blood si mostra in 10 minuti di video gameplay

eurogamer

(Di venerdì 23 marzo 2018) A dicembre dello scorso anno è stato annunciato che un'ispirata al genere battle royale era in lavorazione per. Questa sarà un'autonoma chiamata Baded è chiaro che Techland, con questa mossa, stia seguendo la crescente popolarità del suddetto genere. Ora, grazie a un nuovodidi 10condiviso da IGN, possiamo dare uno sguardo al contenuto che arriverà ad arricchire l'esperienza di gioco di.Techland, in precedenza, aveva dichiarato che l'sarebbe arrivata "come risposta alle numerose richieste dei fan per un approccio PvP ae alla recente popolarità del genere battle royale tra i fan dell'horror survival", con riferimento, probabilmente, a titoli come PlayerUnknown's Battlegrounds o Fortnite, che hanno reso la modalità un grande successo.Read more…