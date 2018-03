Dragon Ball FighterZ svela statistiche e dettagli mosse per Broly e Bardack

Dragon Ball FighterZ svela i colori alternativi di Bardack e gli easter egg non mancano : In queste ore Bandai Namco sta svelando numerosi dettagli su Broly e Bardack, i primi due DLC di Dragon Ball FighterZ: dopo aver svelato trailer, immagini e annunciato la data di uscita, in queste ore il publisher ha mostrato una scheda che rivela i colori alternativi del costume di Bardack, così come il suo adesivo personalizzato e il suo avatar per la lobby online. L'avatar, ovviamente, riprende le fattezze e l'outfit che indossa nella sua ...

Dragon Ball Super - primo teaser trailer del film : Indietro 21 marzo 2018 2018-03-21T12:21:56+00:00 ROMA – Un saiyan non ha limiti… Toei Animation ha svelato il primo teaser trailer del film di Dragon Ball Super. Il 20esimo lungometraggio di Dragon Ball uscirà nelle sale giapponesi il 14 dicembre. Il film di Dragon Ball Super (al momento intitolato semplicemente Dragon Ball Super), sarà un sequel […]

Precisazioni su Dragon Ball Legends in merito all’APK ed alla sua uscita : Un nuovo gioco per utenti Android ed iOS è destinato a far parlare molto di sé nel corso dei prossimi mesi, perché dal momento dell'ufficializzazione di un progetto come quello di Dragon Ball Legends tutti gli appassionati del famosissimo cartone animato sono alla ricerca di informazioni sulla sua data di uscita definitiva. O in alternativa dell'apposito file APK per provare prima possibile l'app. Come stanno le cose oggi 21 marzo e perché tutti ...

Ammiriamo nuove immagini di Dragon Ball FighterZ con Broly e Bardack in alta definizione : Mancano pochi giorni, ormai, al lancio dei primi due DLC di Dragon Ball FighterZ: la data di uscita di Broly e Bardack è stata annunciata in queste ore ed è fissata per gli ultimi giorni di marzo. Da poche ore, inoltre, Bandai Namco ha rilasciato nuove immagini in alta definizione dedicate ai nuovi contenuti in arrivo. Diamogli uno sguardo! Si tratta degli screenshot dedicati alle Conclusioni Drammatiche che vedranno protagonisti i due nuovi ...

Dragon Ball Legends : vediamo un nuovo video del picchiaduro per mobile : Quest'oggi possiamo dare un'occhiata più da vicino a Dragon Ball Legends, il nuovo gioco per mobile che porterà l'universo di DragonBall nei palmi delle nostre mani, dentro i nostri smatphone.Come riporta VG247 il gioco si concentrerà molto sul PvP online, possiamo farci un'idea di come sarà il gioco vedendo il seguente video gameplay riportato di seguito:Il titolo si appoggerà a Google Cloud Platform, assicurando che il gioco scorra liscio ...

Dragon Ball FighterZ : annunciata la data di uscita del primo DLC : Bandai Namco ha annunciato che Broly e Bardock si uniranno al roster di Dragon Ball FighterZ dal 28 marzo 2018 come contenuto a pagamento insieme al Commentator Voice Pack.In aggiunta alla data di uscita di questo DLC, la compagnia ha anche svelato maggiori dettagli sugli aggiornamenti gratuiti previsti per la primavera.Broly e Bardock, inclusi anche nel FighterZ Pass che contiene 8 personaggi, delizieranno i fan con attacchi speciali e abilità ...

Bardack e Broly arrivano in Dragon Ball FighterZ a fine marzo : nuovo trailer e data ufficiale : Bandai Namco, come promesso, ci ha aggiornato sullo stato dei lavori riguardante i primi due DLC di Dragon Ball FighterZ: con il character video dedicato al prode Bardack, il publisher ci informa che il padre di Goku e Broly, i primi due contenuti aggiuntivi che prenderanno parte al roster del picchiaduro di Arc System Works, saranno disponibili entro fine marzo! Per la precisione, i primi due personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ verranno ...

Dragon Ball - rivelati alcuni segreti su Cell Video : In questo articolo torniamo a parlarvi di #Dragon Ball, una delle serie #anime più famose a livello internazionale. L'opera di Akira Toriyama ha fatto scuola in tutto il mondo ed ha contribuito a far conoscere ulteriormente il genere shonen [Video] in Occidente. In Italia, la #Serie TV venne trasmessa anni fa sul defunto canale JTV, per poi essere riproposta più volte su Italia 1 durante il lunch-time. Il numero di repliche che Dragon Ball dalla ...

Dragon Ball FighterZ nasconde easter egg anche nei costumi dei DLC : Dragon Ball FighterZ non si smentisce mai: tra le altre cose, il titolo di Arc System Works e Bandai Namco risulta pieno di easter egg e riferimenti alle sequenze dell'anime televisivo o alle tavole del manga di Akira Toriyama. Ovviamente anche i DLC post lancio non saranno da meno: almeno Broly, infatti, nasconde un paio di riferimenti che faranno "gongolare" i fan del franchise. Se guardiamo attentamente i secondi finali del character ...

I DLC di Dragon Ball FighterZ avranno le Conclusioni Drammatiche : ecco quelle di Broly e Bardack : Emergono ulteriori dettagli sui DLC di Dragon Ball FighterZ: ancora non conosciamo la data di uscita dei due lottatori aggiuntivi che si uniranno al roster del picchiaduro ispirato all'opera di Akira Toriyama, ma intanto i magazine nipponici continuano a fornirci qualche informazione. Se fino a poche ore fa Bandai Namco ci aggiornava sulle statistiche di Broly, questa volta svela che entrambi i lottatori avranno delle Conclusioni Drammatiche ...

Dragon Ball FighterZ è un bel picchiaduro : È un videogioco tratto dalla famosa serie a fumetti giapponese Dragon Ball, ma non piacerà solo agli affezionati lettori The post Dragon Ball FighterZ è un bel picchiaduro appeared first on Il Post.

Aggiornamento Dragon Ball FighterZ in arrivo il 16 marzo - nuove feature in vista : Bandai Namco ha svelato i contenuti in arrivo nel nuovo Aggiornamento di Dragon Ball FighterZ: l'update è previsto per il 16 marzo e introdurrà diverse novità per i giocatori del picchiaduro targato Arc System Works. Vediamo insieme tutti i nuovi contenuti che stanno per popolare la lobby del nuovo gioco ispirato alle gesta dei Super Saiyan disegnati da Akira Toriyama. Partiamo dalle migliorie ad alcune modalità di gioco in Dragon Ball ...

Dragon Ball FighterZ : nuovo aggiornamento in arrivo - ecco i cambiamenti : Bandai Namco ha comunicato i dettagli del prossimo aggiornamento in dirittura d'arrivo per Dragon Ball FighterZ, riferisce Gamespot.L'aggiornamento è pianificato per PS4, PC e Xbox One per questa settimana, ovvero il 16 marzo. Principalmente si tratta di miglioramenti al gameplay, sebbene sarà introdotta anche qualche nuova funzionalità.Per fare qualche esempio, sarà migliorato il matchmaking, la stabilità dei server, saranno corretti bug che ...

Dragon Ball FighterZ : un pro player sconfigge l'intera squadra avversaria con una sola combo : A neanche due mesi dall'uscita di Dragon Ball FighterZ su PC, Xbox One e PS4, alcuni giocatori sono riusciti a distinguersi come i più forti al mondo e uno di questi, SonicFox, ha recentemente dimostrato su Twitter le proprie abilità con il picchiaduro sviluppato da Arc System Works.Come riporta Eurogamer.net, SonicFox è riuscito a sconfiggere un'intera squadra avversaria composta da tre combattenti con una sola, unica combo di 167 colpi. Il ...