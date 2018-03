Dr Facebook e Mr Hide

huffingtonpost

(Di venerdì 23 marzo 2018) Quando susi ricordano i 50 milioni di morti della seconda guerra mondiale e qualcuno grida alla propaganda invece di ripassare la storia, emerge con nettezza qual è il vero problema dell'abuso dei social network: la perdita della memoria collettiva e l'avvento di un nuovo senso delle cose.C'entra poco per chi si vota e come si può essere influenzati dall'uso distorto dei dati personali che si regalano ogni secondo alla rete. È stato ormai dimostrato come il web amplifichi i propri pregiudizi, piuttosto che sfatarli. Se uno nasce trumpiano difficilmente diventa democratico a colpi di like. Forse va più volentieri alle urne, ma non cambia idea.Piuttosto le ultimissime ricerche in questo campo del mondo di mezzo, tra il reale e il virtuale, si sono concentrate sulla modifica della percezione di se stessi, un aspetto molto più importante ...