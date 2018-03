Dopo il fallimento delle trattative voto al buio oggi al Senato e alla Camera

Arezzo - la sentenza del fallimento Dopo la scadenza degli stipendi : pagamenti in dubbio : Arezzo, 12 marzo 2018 - Ormai è un conto alla rovescia: meno quattro , giorni, all'udienza per il fallimento dell'Arezzo calcio. Nella quale ognuno dovrà mostrare le proprie carte, come in una partita ...

Il fallimento del PD : cosa è accaduto Dopo le 'dimissioni' di Renzi? : Nel primo pomeriggio del giorno successivo agli exit poll la prima voce sulle presunte dimissioni di Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico. L'ex sindaco di Firenze aveva scherzato sulla notte di spogli elettorali dicendo ai suoi più stretti collaboratori: "Se ne esco vivo, andrà bene". Ora, i risultati delle elezioni parlano chiaro: ne è uscito vivo, ma sicuramente malconcio. Il PD è di fatti arrivato terzo, dopo la coalizione di ...

Liberi e Uguali - Dopo il fallimento di Pietro Grasso arriva Speranza : I risultati disastrosi del partito che voleva sottrarre voti al Pd di Renzi per rilanciare la sinistra hanno già archiviato la leadership del , quasi ex, Presidente del Senato

Weinstein Company/ Salta l'accordo e ora Dopo le accuse di molestie il magnate rischia il fallimento : Weinstein Company, il gruppo di investitori che doveva salvare la Weinstein Company dalla bancarotta, dopo lo scandalo che ha travolto il fondatore Harvey Weinstein, ha cancellato l'accordo.

Borsalino - Finanza sequestra il marchio : ora si potrà vendere Dopo fallimento : dopo la dichiarazione di fallimento del 18 dicembre scorso la Guardia di Finanza ha sequestrato il marchio Borsalino, su richiesta della Procura della Repubblica di Alessandria. Erano stati i curatori fallimentari, Stefano Ambrosini e Paola Barisone, ad attivarsi per il sequestro, autorizzati dal giudice delegato al fallimento. Il sequestro scongiura il trasferimento del brand a terzi e consente ai curatori di mettere in vendita l'intera ...

Terremoti - Messina emblema del fallimento del sistema-Italia : Dopo il Ponte anche un mini grattacielo palesa l'ignoranza di una grande civiltà diventata popolino