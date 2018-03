Dopo Apple anche Samsung mette il portafogli nello smartphone

Amazon scavalca Google in valore di mercato - seconda Dopo Apple : Amazon batte Alphabet, la holding a cui fa capo Google, e diventa ufficialmente la seconda società quotata in Borsa che vale di più al mondo, dietro Apple.

Samsung Galaxy e Apple iPhone quanto si svalutano Dopo l’acquisto? : Secondo un famoso sito di rivendita di smartphone, i dispositivi Samsung Galaxy e gli Apple iPhone si possono svalutare oltre il 40% dopo il primo mese dall’acquisto.Un importante sito di rivendita di smartphone usati, Decluttr, ha sfornato un report statistico evidenziando quanto si possono svalutare gli smartphone Samsung Galaxy o gli Apple iPhone quando vengono riacquistati dopo un primo acquisto (nuovo).Il report non farà contenti ...

Apple HomePod in Italia Dopo la primavera : Il 9 febbraio 2018 Apple metterà in vendita (non in Italia) HomePod, uno smart speaker equipaggiato con processore A8 e Siri in due varianti colore: bianco e space gray. Si tratta di uno speaker intelligente che segue il recente trend inaugurato da Amazon Echo e Google Home superandoli in qualità del suono e AI. Paragonato anche a casse smart di fascia alta come Bose e Sonos i commenti di chi ha potuto già ascoltarlo al ...

Contenuti peDopornografici : ecco perché Apple aveva rimosso Telegram : Pessima settimana per Telegram. Qualche giorno fa l’applicazione di messaggistica istantanea, così come la sua nuova versione sperimentale Telegram X, erano scomparse dall’App Store, per poi ricomparire nell’arco di una manciata di ore. Il problema si riferiva a “Contenuti inappropriati”, ma non era dato sapere quali fossero. A fare luce sulla tipologia di Contenuti che hanno condotto alla rimozione è 9to5Mac: si ...

Apple HomePod in Italia Dopo la primavera : Il 9 febbraio 2018 Apple metterà in vendita (non in Italia) HomePod, uno smart speaker equipaggiato con processore A8 e Siri in due varianti colore: bianco e space gray. Si tratta di uno speaker intelligente che segue il recente trend inaugurato da Amazon Echo e Google Home superandoli in qualità del suono e AI. Paragonato anche a casse smart di fascia alta come Bose e Sonos i commenti di chi ha potuto già ascoltarlo al lavoro sono a dir poco ...

Dopo Apple si difende Samsung - non rallentiamo smartphone

Vecchi iPhone sempre più lenti - Dopo le accuse la Apple annuncia un aggiornamento per il ripristino delle prestazioni : dopo l'avvio delle indagini avviate dalla giustizia francese nei confronti del colosso Apple, accusata - dopo le ammissioni fatte dallo stesso colosso di Cupertino che ha ammesso di aver rallentato le ...

Usa - Apple riporta in patria 38 miliardi e annuncia 20mila nuovi posti di lavoro Dopo la riforma fiscale di Trump : Apple verserà 38 miliardi di dollari al fisco americano per il rimpatrio dei fondi parcheggiati all’estero e creerà negli Stati Uniti 20mila posti di lavoro. La decisione è stata presa dopo il varo della riforma fiscale voluta da Donald Trump, che taglia drasticamente le tasse alle aziende e prevede un’aliquota ancora più ridotta per chi riporta capitali in patria. “Una grandissima vittoria”, esulta il presidente. Cupertino, ...