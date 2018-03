Donna ferita a Guidonia | sono due gli alberi caduti

Vento forte a Roma : cade albero a Guidonia - ferita grave una Donna : Un albero alto circa 20 metri, a causa del forte Vento, è crollato a Guidonia, in provincia di Roma: una donna è rimasta gravemente ferita. La 41enne è stata trasportata in elisoccorso dal 118 in gravi condizioni all’ospedale San Camillo: la donna è arrivata al nosocomio intubata, con trauma cranico, toracico e agli arti inferiori. Sul posto i carabinieri di Guidonia. L'articolo Vento forte a Roma: cade albero a Guidonia, ferita grave una ...

Alto Adige - valanga sul Gran Zebrù travolge alpinisti/ Ultime notizie : 2 morti - gravemente ferita una Donna : Alto Adige, valanga sul Gran Zebrù travolge alpinisti. Le Ultime notizie: 2 morti, gravemente ferita una donna. Terza tragedia in montagna in una sola settimana(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 16:35:00 GMT)

Strage Latina - lascia l’ospedale la Donna ferita dal marito killer : Strage Latina, lascia l’ospedale la donna ferita dal marito killer I medici l’hanno sottoposta a un intervento alla mascella sinistra Continua a leggere

Roma - lancia sasso contro bus : ferita una Donna : Ha lanciato un sasso contro un autobus ferendo una passeggera. E' accaduto ieri pomeriggio a Civitavecchia. I carabinieri hanno arrestato l'uomo, un 40enne del luogo, con l'accusa di resistenza a ...

Roma - crolla ramo alla fermata del bus : ferita una Donna : Soltanto una delle gare europee, pensate tra l'altro nel 2015, è attiva: assicura il monitoraggio di 82 mila alberi ad alto fusto su un totale di 330 mila. Fermi i bandi da 9 milioni di euro per la ...

Caldo e vento a Palermo : Donna ferita da lamiera : Giornata di Caldo e forte vento a Palermo: la polizia riferisce che le forti raffiche hanno provocato anche il cedimento di un pannello in alluminio alla stazione Vespri della metropolitana, in via Parlavecchio. Una donna, che stava facendo il biglietto in attesa del treno, è stata colpita ed ha riportato lievi ferite: è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'articolo Caldo e vento a Palermo: donna ferita da ...

Lecce - esplode in casa una bombola di gas : ferita una Donna di 35 anni. È grave : La donna è rimasta ustionata nello scoppio della bombola ed è stata rtrasportata d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi. I vigili del fuoco hanno...

Abruzzo : frana sulla SS80 Teramo-Montorio - ferita Donna incinta : Una frana si è verificata nella notte lungo la SS80 Teramo–Montorio, alle porte del capoluogo teramano: pietre e fango, hanno invaso la sede stradale investendo un’autovettura e sfiorandone un’altra. sulla prima viaggiavano marito e moglie incinta, entrambi di Torricella, feriti in modo lieve. La frana si è staccata da un costone collinare. La giovane mamma in attesa è stata accompagnata all’ospedale di Teramo per essere ...

Prati - trascinata per dieci metri fra le auto dagli scippatori : Donna ferita e in stato di choc : I rapinatori volevano strapparle la borsa, sarebbe dovuto essere uno scippo senza troppe conseguenze. Invece la tracolla per qualche secondo non ha ceduto e la donna è stata trascinata per più di ...

Valle del Savio - alunno dà pugno alla prof/ Ultime notizie - studente medie ha raptus : Donna ferita al naso : Valle del Savio, alunno dà pugno alla prof. Ultime notizie Cesena, studente della scuola media ha raptus: donna ferita al naso. L'adolescente aveva già mostrato comportamenti aggressivi(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:32:00 GMT)

Macerata - la Donna ferita da Luca Traini : 'Mi ha puntato la pistola puntata in faccia - ho pensato di morire' : di Rosalba Emiliozzi ' Ho visto la morte in faccia, ero alla stazione di Macerata con una mia amica e lui è arrivato con quella macchina scura, ci ha puntato la pistola addosso, è stato attimo poi i ...

