Diplomatici russi rispondono alle offese rivolte all' ambasciatore Yakovenko dai media

Caso spie - 5 Paesi dell’Ue valutano un’espulsione coordinata dei Diplomatici russi : Almeno cinque Paesi dell’Ue - Francia, Polonia ed i tre Stati baltici - valutano un’espulsione coordinata di diplomatici russi, in risposta all’attacco di Salisbury. Lo riporta il Financial Times citando fonti diplomatiche. La possibile mossa sarebbe su iniziativa dei governi nazionali, ma la logica di fondo, è quella di presentare un fronte unito,...

GB - partono Diplomatici russi espulsi : 16.20 I 23 diplomatici russi espulsi da Londra hanno lasciato l'ambasciata. Il provvedimento della premier May è legato all'avvelenamento con gas nervino dell'ex spia russa, Serghei Skripal e sua figlia Yulia. Lo scorso mercoledì, Londra aveva dato una settimana di tempo ai diplomatici , accusati di essere spie che lavoravano sotto copertura. Mosca ha reagito espellendo altrettanti diplomatici e bloccando le attività del British Council nella ...

