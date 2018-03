Dimenticatevi il contante Con Samsung Pay pagare sarà più facile |  veloce e sicuro

agi

(Di venerdì 23 marzo 2018) Trasformare l’Italia in una cashless society. Limitare l’uso dei contanti e dare la possibilità agli utenti di pagare in maniera rapida e semplice, senza rischi per i dati personali e per i propri risparmi. Tutto questo è Samsung Pay, il servizio che l’azienda coreana ha già lanciato in diversi Paesi e che, ora, a partire dal 22 marzo è attivo anche in Italia. Il lancio ufficiale Samsung Pay è stato presentato, a Milano, alla presenza del Viceministro dell’Economia e delle Finanze Luigi Casero, da Carlo Barocco, Presidente di Samsung Electronics Italia: "Dopo il recente lancio di Galaxy S9 e S9+, introduciamo da oggi un altro servizio innovativo che contribuirà a rendere più semplice la vita degli utenti dei nostri prodotti. Siamo convinti che contribuirà alla trasformazione del rapporto degli ...