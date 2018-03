Di Maio | M5S pronto a sostenere a Senato Bernini o profilo simile

'Il M5S è pronto a sostenere Bernini al Senato' - Di Maio - : Roma, 23 mar. , askanews, 'Per la Presidenza del Senato siamo disponibili a sostenere Anna Maria Bernini o un profilo simile'. Lo ha scritto Luigi Di Maio, capo politico del M5S su facebook. Red/Pol/...

Cecconi cambia idea : il deputato M5s cacciato da Di Maio non si dimette : "Presentare le dimissioni sarebbe un gesto inutile e fine a se stesso". Andrea Cecconi non si dimetterà da deputato, come annunciato con un post su Facebook a febbraio dopo essere finito sotto i riflettori per...

Di Maio - il retroscena-bomba. La telefonata di Fico : 'Un gioco sporco'. Rivolta nel M5s - l'ipotesi clamorosa : 'Un gioco sporco, assai compromettente'. Il retroscena-bomba sul Movimento 5 Stelle è quello del Giornale , che alla vigilia delle votazioni per le presidenze di Camera e Senato rivelava lo sfogo ...

M5s - Luigi Di Maio umiliato da Andrea Cecconi : 'Dimissioni? Contratto carta igienica - andrò nel Misto' : Nel giorno del primo vero banco di prova da leader per Luigi Di Maio , arriva l'umiliazione pubblica per bocca di Andrea Cecconi , il neo-deputato eletto con il Movimento 5 Stelle e che ora, dopo lo ...

Camera - si riparte con la dedica di Giachetti a Pannella. I primi voti di Boschi e Di Maio - la solitudine degli espulsi M5s : riparte con la dedica di Roberto Giachetti al radicale Marco Pannella la XVIII legislatura, nel giorno delle prime votazioni per il presidente della Camera che dovrà succedere a Laura Boldrini (rieletta deputata con LeU). Con l’accordo saltato tra M5s e centrodestra, le prime votazioni si risolveranno nel nulla, tra schede nulle e bianche. In Aula, intanto, volti nuovi e più noti come l’ex ministra e sottosegretario Maria Elena ...

Camere - M5S - FI e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, M5S, Pd e Forza Italia voteranno scheda...

Camere - M5S - FI e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, M5S, Pd e Forza Italia voteranno scheda...

Rimborsopoli M5S - Cecconi non rinuncia al seggio : “Il documento di Di Maio? Carta da culo” : Coinvolto nello "scandalo Rimborsopoli", l'ex pentastellato Andrea Cecconi promise di rinunciare alla candidatura e firmò il documento impostogli da Luigi Di Maio. A poche settimane dalle elezioni, il deputato però pare aver cambiato idea: "Ho firmato con Luigi un impegno che prevedeva le mie dimissioni una volta eletto, ma poi ho anche chiamato una mia amica in Cassazione e lei mi ha detto che quel documento lo posso anche cestinare. Insomma, è ...

Camere - M5S e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5 ...

Camere - è stallo : Pd e M5S voteranno scheda bianca. Di Maio : "Noi diversi - mai Nazareno bis" : Chi saranno i prossimi presidente delle Camere, e chi il prossimo premier? Il dilemma, che sarà risolto (forse) nelle prossime settimane, parte da oggi. Dopo che il centrodestra ha proposto il...

Parlamento : Di Maio - massima disponibilità M5S a confronto con tutti : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Siamo aperti al confronto con tutti, massima disponibilità”. Lo ha detto, a quanto si apprende, Luigi Di Maio durante l’assemblea congiunta di deputati e senatori M5S in corso a Montecitorio. L'articolo Parlamento: Di Maio, massima disponibilità M5S a confronto con tutti sembra essere il primo su Meteo Web.

**Parlamento : Di Maio - mai Nazareno bis - M5S non lo farà mai** : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Io un Nazareno bis non lo farò mai, non porterò mai il M5S a fare una cosa del genere”. Così Luigi Di Maio, prendendo la parola all’assemblea del M5S. L'articolo **Parlamento: Di Maio, mai Nazareno bis, M5S non lo farà mai** sembra essere il primo su Meteo Web.

Parlamento : Di Maio arrivato ad assemblea M5S : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Luigi Di Maio è arrivato all’assemblea del M5S a Montecitorio. L'articolo Parlamento: Di Maio arrivato ad assemblea M5S sembra essere il primo su Meteo Web.

Camere - M5S e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5...