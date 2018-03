Di Maio | sì a Bernini o profilo simile | 2

Di Maio : “Pronti a sostenere Bernini” : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Per la presidenza del Senato siamo disponibili a sostenere Anna Maria Bernini o un profilo simile”. Lo annuncia su Twitter il leader del M5S, Luigi Di Maio.Bernini ha ricevuto 57 voti nella seconda votazione a Palazzo Madama: voti che corrispondono al numero dei senatori eletti dalla Lega, meno uno. Una scheda, allo spoglio finale nella seconda votazione, era per Roberto Calderoli. Voti che, ha ...

Camere - niente intesa sui presidenti. La Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ira di Berlusconi : coalizione rotta : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Salvini vota Bernini al Senato - sì da Di Maio | Ira di Berlusconi : "Atto ostile - rotta la coalizione" : Impasse sui nomi alle prime votazioni, poi la Lega rompe lo stallo al Senato decidendo di far votare Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani. Silvio Berlusconi: "Quello della Lega è un atto di ostilità e smaschera il progetto di governo Lega-M5s". Segui il nostro tempo reale

Presidenza Senato - Salvini : «Sì a Bernini». Di Maio dice sì. Berlusconi : «Coalizione rotta» : Da parte del M5s è invece probabile che non ci sia alcun veto alla candidatura di Anna Maria Bernini. «È un problema di metodo, Romani era indagato»

Presidenza delle Camere - rottura Berlusconi-Salvini sulla Bernini (Forza Italia). E Di Maio apre : Il nuovo Parlamento italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo il fallimento delle trattative dei giorni scorsi, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cronaca dei fatti e le testimonianze de...

Senato - la Lega vota Bernini Berlusconi : la coalizione è finita Salvini e Di Maio sempre più vicini : Il Centrodestra a un passo dalla clamorosa spaccatura sull'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Una spaccatura che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro governo, sulle giunte regionali di Lombardia, Veneto, Liguria e sulle tante amministrazioni comunali Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - la bomba sul Senato : 'Votiamo la Bernini di Forza Italia'. Berlusconi e Di Maio - ora cambia tutto : 'Voteremo Anna Maria Bernini presidente del Senato già nella seconda votazione'. L'annuncio di Matteo Salvini arriva a metà pomeriggio di venerdì, dopo ore di trattative bloccate e tensione crescente. ...

Centrodestra : "Romani al Senato"/ Per Di Maio "è invotabile" : pronta Anna Maria Bernini a Palazzo Madama? : Centrodestra punta su Paolo Romani al Senato: toto-nomine Camere, ma per Di Maio 'è invotabile'. Al suo posto Anna Maria Bernini: e Berlusconi..