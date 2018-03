Di Maio | sì a Bernini o profilo simile | 2

Lega vota Bernini al Senato - sì da Di Maio ma lei rinuncia| Berlusconi : "Rotta la coalizione"| Salvini : a Camera nome M5s : Impasse sui nomi alle prime votazioni, poi la Lega rompe lo stallo al Senato decidendo di far votare Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani incassando l'ok dal M5s. Silvio Berlusconi: "Quello della Lega è un atto di ostilità". La Bernini alla fine rinuncia Segui il nostro tempo reale

Di Maio : M5S pronto a sostenere a Senato Bernini o profilo simile : Roma, 23 mar. , askanews, 'Per la Presidenza del Senato siamo disponibili a sostenere Anna Maria Bernini o un profilo simile'. Lo ha scritto Luigi Di Maio, capo politico del M5S su facebook.

Di Maio : “Pronti a sostenere Bernini” : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Per la presidenza del Senato siamo disponibili a sostenere Anna Maria Bernini o un profilo simile”. Lo annuncia su Twitter il leader del M5S, Luigi Di Maio.Bernini ha ricevuto 57 voti nella seconda votazione a Palazzo Madama: voti che corrispondono al numero dei senatori eletti dalla Lega, meno uno. Una scheda, allo spoglio finale nella seconda votazione, era per Roberto Calderoli. Voti che, ha ...

