Deejay chiama Italia | Linus ha bestemmiato? video

blogo

: Si chiama 'Fiori cresciuti in mezzo ai sampietrini': ecco di cosa si tratta #fiorinellebuche… - radiodeejay : Si chiama 'Fiori cresciuti in mezzo ai sampietrini': ecco di cosa si tratta #fiorinellebuche… - BITCHYFit : Linus bestemmia a Deejay Chiama Italia? (VIDEO) | BitchyF - eVolux : Deejay Chiama Italia - Aldo Rock: -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Generalmente lono "Il bello della diretta" ma in queste circostanze tanto bello non è. Accade stamani a, la trasmissione condotta dae Nicola Savino sia su Radioche suTV, (ri)nata lo scorso gennaio sul digitale terrestre e su Sky.Il programma, trasmesso in tv, dalla sua origine ha il vantaggio di farsi guardare senza filtri: durante i brani trasmessi in radio, la regia televisiva indugia sui fuori onda a microfoni aperti e sul 'dietro le quinte', inquadrando la redazione del programma nel pieno del suo lavoro.Mentre l'emittente radiofonica manda la pubblicità, quella televisiva la segue a ruota, ma non sempre i tempi sono perfettamente sincronizzati, tanto che stamani, durante uno dei fuori onda trasmessi in diretta,, non sapendo di essere inquadrato, in una conversazione con Aldo Rock (ospite della trasmissione) probabilmente si è ...