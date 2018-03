Decreto Popolari | il gip chiede un supplemento di indagini sul broker di De Benedetti per

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) La Procura di Roma farà ulterioriper presunto insider trading a carico deldi Carlo De, Gianluca Bolengo. A cui il 16 gennaio 2015 l’ingegnere, presidente onorario di Gedi, disse di aver saputo da Matteo Renzi che ilsulle banchesarebbe passato a breve. Bolengo a quel punto investì 5 milioni in azioni delleper conto di De. Un’operazione che fece guadagnare a Decirca 600mila euro in seguito all’approvazione – il 20 gennaio 2015 – della riforma che disponeva la trasformazione in spa dellepiù grandi. Il pm Stefano Pesci, nel giugno scorso, aveva sollecitato l’archiviazione ritenendo che non esistessero elementi tali da contestare il reato di insider trading. Il gip Gaspare Sturzo ha invece chiesto, nell’ambito di un’udienza che si è svolta venerdì 23 marzo, nuovi ...