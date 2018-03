: ??Congiuntura Flash: l'economia globale accelera, l'Italia rimane ben agganciata alla #ripresa. ????Focus sui nuovi… - Confindustria : ??Congiuntura Flash: l'economia globale accelera, l'Italia rimane ben agganciata alla #ripresa. ????Focus sui nuovi… - Agenzia_Ansa : - Agenzia_Ansa : Il rappresentante al commercio #Usa Robert Lighthizer: '#Ue esclusa da dazi acciaio e alluminio' -

Chiusura in forte calo per ladi, penalizzata dal timore di una possibile guerra commerciale tra Usa e Cina, dopo l'annuncio di Trump diper 60 mld di dollari sull'import cinese. Già ieri sera Wall Street aveva chiuso a -3%. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha ceduto 974,13 punti, pari a -4,51%, ed è sceso a quota 20.617,86, il livello più basso dal 5 ottobre 2017. Forte apprezzamento dello yen sul dollaro, ai massimi degli ultimi 16 mesi. In picchiata anche le altre piazze asiatiche.(Di venerdì 23 marzo 2018)