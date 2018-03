Dazi | Trump stanga la Cina e salva l’Ue Pechino vs 128 prodotti Usa | Europa | “pistola

Dazi - vertice Ue : 'Da Trump decisione ingiustificata' : "Il Consiglio europeo deplora la decisione degli Usa di imporre Dazi sull'importazione di acciaio e alluminio" in quanto "queste misure non possono essere giustificate sulla base della sicurezza ...

Dazi - CINA RISPONDE A TRUMP/ Nel mirino 128 prodotti Usa : da Pechino pressing per un accordo : Usa, Donald TRUMP firma sanzioni alla CINA: il presidente americano apre guerra a Pechino, che RISPONDE subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai DAZI sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:27:00 GMT)

Trump grazia l'UE fino a Maggio - ma conferma Dazi per la Cina da oggi : La battaglia dei dazi è appena iniziata. Gli Usa sferrano un nuovo colpo e la Cina risponde. oggi entrano in vigore le nuove tariffe sulle importazioni di acciaio e alluminio fortemente volute da ...

Stati Uniti - Trump salva l'Europa dai Dazi : Gli Stati Uniti non imporranno dazi doganali all'Europa, almeno per il momento. Robert Lighthizer, rappresentante per il Commercio dell'amministrazione di Donald Trump, ha annunciato, davanti la commissione finanze del Senato, l'intenzione del presidente statunitense di escludere l'Unione Europea dall'imposizione delle tariffe del 25% sui prodotti siderurgici e del 10% sull'alluminio, sulla falsariga di quanto stabilito per Canada e Messico, a ...

Trump : stop a Dazi con Ue. Sanzioni per 60 miliardi contro Cina - : Il presidente Usa ha annunciato un'esenzione temporanea anche per Messico, Canada, Australia, Brasile, Argentina e Corea del Sud. Pechino minaccia ritorsioni su 128 prodotti americani, ma chiede che ...

Dazi : Cina risponde a Trump - 128 prodotti in mirino :

Contromossa cinese ai Dazi di Trump - pronte misure anti-Usa da 3 miliardi. Borse asiatiche a picco : La Cina risponde agli Usa mettendo nel mirino 128 prodotti americani per un totale di 3 miliardi di dollari nel caso non maturi un accordo con Washington dopo l'annuncio fatto dal presidente Donald Trump sui nuovi dazi che colpiscono l'import di beni cinesi.Il ministero del Commercio di Pechino, auspicando un passo indietro degli Usa per evitare di colpire "seriamente" i rapporti bilaterali e l'interscambio globale, ha spiegato in una nota che ...

Borsa Tokyo precipita -4 - 51% - Shanghai scivola di quasi -4%. Cina risponde ad annuncio Dazi Trump : Tonfo della Borsa di Tokyo, che chiude scivolando del 4,51%, a 20.617,86, allineandosi ai pesanti sell off che hanno colpito Wall Street e l'azionario globale.

Trump - guerra commerciale alla Cina : imposti Dazi per 60 miliardi di dollari : Donald Trump inasprisce il confronto sul versante cinese in materia di dazi e archivia, almeno per ora, quello con l’Europa. Un segnale che conferma come il presidente degli Stati Uniti abbia stabilito priorità chiare in termini di relazioni economico-commerciali, preservando l’antica amicizia tra le due sponde dell’Atlantico, e assestando un altro...

