Dazi | Trump firma sanzioni anti-Cina da 60 miliardi | risparmiata l' Europa - Pechino | 128

Trump - guerra commerciale alla Cina : imposti Dazi per 60 miliardi di dollari : Donald Trump inasprisce il confronto sul versante cinese in materia di dazi e archivia, almeno per ora, quello con l’Europa. Un segnale che conferma come il presidente degli Stati Uniti abbia stabilito priorità chiare in termini di relazioni economico-commerciali, preservando l’antica amicizia tra le due sponde dell’Atlantico, e assestando un altro...

Secondo GIULIO SAPELLI, i nuovi dazi introdotti da TRUMP sono un'importante occasione da cogliere per ridefinire tutta la politica mondiale doganale e del commercio

ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Dazi, Trump firma sanzioni contro la Cina, è crisi diplomatica?

Dazi - Trump firma sanzioni anti-Cina da 60 miliardi : risparmiata l’Ue : Dazi, Trump firma sanzioni anti-Cina da 60 miliardi: risparmiata l’Ue La mossa, annunciata da tempo, per rispondere alle “pratiche scorrette” del gigante asiatico Continua a leggere

Trump firma le sanzioni alla Cina: soffre Wall Street. Negoziati con l'Ue per sospendere i Dazi su acciaio e alluminio

Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, mentre l'Europa sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio.

Dazi - Trump firma sanzioni e tariffe contro la Cina per 60 miliardi. Pechino : “Pronti alle misure necessarie” : Come minacciato Donald Trump ha aperto le ostilità commericiali con a Cina. Il presidente Usa ha firmato alla Casa Bianca il Section 301 action‘, un memorandum che ha come obiettivo tariffe ed altre sanzioni per un valore annuo di almeno 60 miliardi di dollari contro Pechino, accusata di rubare agli Usa segreti tecnologici e commerciali, privando le società americane di ricavi per miliardi di dollari e cancellando migliaia di posti di ...

