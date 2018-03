David Guetta | è uscita la nuova canzone con Sia intitolata “Flames”

Perché David Guetta è ancora il dj numero uno al mondo? : È partito lo scorso 18 gennaio da Monaco di Baviera un nuovo – l’ennesimo – tour del dj e produttore David Guetta. In attesa della bella stagione dei grandi festival, questa volta si tratta di un breve tour europeo. Una leg nel linguaggio specifico anglosassone. 8 paesi, 11 show tutti sold out o quasi. 110 mila i biglietti venduti, di cui 9 mila solo per la data italiana al Mediolanum Forum di Milano, dove lo scorso 20 gennaio, in un ...

David Guetta e Martin Garrix : in arrivo il singolo 'Like I Do' : I due famosissimi DJ hanno già suonato in anteprima "Like I Do" le scorse settimane durante alcuni set in giro per il mondo , Italia inclusa, . "Like I Do" è la seconda collaborazione tra David ...

David Guetta live a Milano : annunciati gli special guest : David Guetta ha scelto gli special guest che apriranno il suo show in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) sabato 20 gennaio. [arc id=”87fc3ed4-f1e7-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Si tratta di Hugel, giovane e talentuoso artista francese che ha saputo attirare l’attenzione di dj come Feder, Thomas Jack, Robin Schulz e lo stesso David Guetta con i remix delle loro canzoni. L’altra special guest che scalderà il ...