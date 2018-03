David di Donatello | la travolgente irregolarità di Napoli

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) “Io non «sono» teatro. Non «sono» luce, non «sono» Rubens. E neanche Poussin. Io sono cinema (il cui inventore si chiama Tintoretto, e non Lumière o Edison), oscurità, Rembrandt e Caravaggio. Gli assi orizzontali, le simmetrie e le bellezze perfette mi irritano, come mi irrita chi trova invece di cercare. Voglio che il tempo disturbi lo spazio per destabilizzarlo, per intersecarlo di diagonali e di linee di fuga. Preferisco l’orgoglio alla vanità, l’esistenza all’essenza, il Dies irae all’Alleluja; preferisco il vino rosso allo champagne, e Rimbaud a Baudelaire. In una parola, o in cento, io «sono»e non Venezia”. Questo passo scritto dall’intellettuale francese Régis Debray nel feroce e densissimo pamphlet Contro Venezia, uscito una ventina d’anni fa, è forse la migliore spiegazione delsuccesso che il cinema napoletano ha riscosso aidi...