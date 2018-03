huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Dall'Irlanda alla Romania, ecco le nuove regione europee della gastronomia per il 2018 - MissMarpleGame : RT @HuffPostItalia: Dall'Irlanda alla Romania, ecco le nuove regione europee della gastronomia per il 2018 - HuffPostItalia : Dall'Irlanda alla Romania, ecco le nuove regione europee della gastronomia per il 2018 - SignorinaZeta : RT @Micmarziani: ilibrisonoviaggi: Dall'Irlanda a Ventotene, storia grande in una pic... -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Cosa hanno in comune Galway, Sibiu, le isole dell'Egeo meridionale? Sono i territori che hanno appena ottenuto il riconoscimento dieuropeaper gli annie 2019. Il titolo passa cosìa Lombardia, insignita nel 2017, all'irlandese Galway e all'olandese Noord-Brabant per ile vola poi ine in Grecia per il 2019.Negli ultimi anni la cucina irlandese vive un grande fermento, grazieriscoperta di antichi sapori, a una nuova generazione di giovani chef di talento ericchezza dei prodotti, di terra e di mare. Soprattutto sulla costa ovest, percorsaa scenografica "wild atlantic way". Non è un caso che Galway, West of Ireland sia stata dichiarata European region of gastronomy.Lavanta gioielli di straordinaria bellezza, come la selvaggia penisola di Connemara o le remote Isole Aran, e un capoluogo ...