DALLA PARTE DI GIANMARIA - In dvd dal 30 marzo

Teatro pieno a Vicenza per il lancio della campagna elettorale - Otello DALLA Rosa : 'Ai vicentini diciamo : siamo DALLA tua parte' : Che la politica si costruisce anche, e meglio, dal basso. Tutto l'opposto di quanto sta avvenendo nel centrodestra dove il candidato per Vicenza verrà deciso dai partiti, nelle segrete stanze romane ...

Francesco Montanari - l’ex Libanese di Romanzo Criminale DALLA PARTE dei buoni ne Il Cacciatore (video) : Da Criminale a PM antimafia: è questo il percorso seguito da Francesco Montanari nei suoi ruoli televisivi, che lo hanno portato dall'interpretare il Libanese in Romanzo Criminale al dare vita al magistrato Saverio Barone ne Il Cacciatore. Montanari, nella serie tv in onda su Rai2 dallo scorso martedì 13 marzo, interpreta infatti un personaggio "buono", totalmente opposto al capo della banda della Magliana a cui ha dato il volto tra il 2008 e ...

"Forza Italia è un partito leaderistico" DALLA Puglia parte la rivolta anti-Silvio : parte Dalla Puglia la contestazione a Silvio Berlusconi dentro Forza Italia. L'ex Cavaliere è finito nel mirino per aver imposto candidature dall'alto, in particolare quella dell'onorevole Elio Vito, campano con otto legislature alle spalle, per lasciar fuori esponenti azzurri radicati nel territorio pugliese che per anni si erano battuti portando avanti le istanze dei cittadini Segui su affarItaliani.it

DALLA PARTE dei bambini a Porto Empedocle : Tra i relatori dell'incontro di formazione c'è anche il professor Francesco Pira sociologo e giornalista.Il corso vale sei crediti per i giornalisti

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2018 : il tabellone principale. Fabio Fognini e Thomas Fabbiano DALLA PARTE di Roger Federer : Sorteggiato a Miami il tabellone del torneo ATP Masters 1000: nella parte alta, quella che vede inserito l’elvetico Roger Federer, ci sono anche i due azzurri Fabio Fognini e Thomas Fabbiano. Il primo usufruirà di un bye, poi, a partire dal terzo turno avversari ostici: potrebbe incrociare prima l’australiano Nick Kyrgios, poi il tedesco Alexander Zverev. Il secondo, in caso di successo all’esordio, affronterà il sudafricano ...

Come si riporta la Sinistra DALLA PARTE giusta? : Nelle urne si sono manifestati due partiti, quello dei vincitori e quello dei vinti. La guerra che li ha preceduti e determinati è stata la crisi economica, che ha travolto la società italiana ridefinendone profilo e blocchi di appartenenza.I vincitori hanno attraversato la crisi mantenendo inalterato il proprio stile di vita, i loro patrimoni sono cresciuti, la loro sicurezza non è stata scalfita.Avevano un buon lavoro e lo ...

DALLA PARTE dei deboli : ... è risuonato a San Giovanni Rotondo dal sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina, sulla quale si affaccia quel «tempio di preghiera e di scienza» che è la Casa sollievo della sofferenza, voluta ...

Corsa scudetto - il Napoli riparte : Albiol piega il Genoa - -2 DALLA Juve : Il Napoli, reduce dallo 0 a 0 di San Siro e prima ancora dal rovescio casalingo con la Roma riesce ad avere la meglio su un ottimo Genoa grazie a una rete di Albiol nel secondo tempo di testa su...

Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger e il cannagate : Mara Venier e Filippo Nardi DALLA PARTE di Alessia Marcuzzi : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Nuove rivelazioni di Eva Henger sul cannagate e Francesco Monte: Filippo Nardi e Mara Venier dalla parte di Alessia Marcuzzi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:05:00 GMT)

VALERIO SCANU/ “Coming out? È autodiscriminante” : i fans DALLA PARTE del cantante (Sabato Italiano) : VALERIO SCANU a Sabato Italiano: “Coming out? Lo aspettano tutti, ma così mi autodiscriminerei”. Le ultime notizie sul cantante e le confessioni fatte nella sua seconda autobiografia(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:27:00 GMT)

DILETTA LEOTTA - FUORIONDA CHOC IN DIRETTA/ La giornalista tace - il pubblico è tutto DALLA sua parte : DILETTA LEOTTA, FUORIONDA CHOC in DIRETTA su Top Calcio 24: "È tutta rifatta e...". Polemiche sui social network con il direttore Fabio Ravezzani che interviene per fare le sue scuse.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:10:00 GMT)

UOMINI E DONNE - TINA LANCIA TORTA IN FACCIA A GEMMA/ Video - il pubblico DALLA PARTE della Galgani : UOMINI e DONNE, TINA LANCIA TORTA in FACCIA a GEMMA: Video. La Cipollari si vendica dopo la lite con la Galgani: il web insorge e chiede l'intervento di Maria De Filippi. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 22:00:00 GMT)

FRANCESCO MONTE - CANNAGATE/ Audio shock a Striscia la notizia : il pubblico DALLA PARTE di Eva Henger : FRANCESCO MONTE ha ammesso le sue colpe in diretta? È questa l'ultima tesi di Striscia la notizia: sarebbero 5 le frasi con cui si sarebbe autoaccusato. Spy pubblica le foto con Paola.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:35:00 GMT)

DALLA PARTE di Norcia - DALLA PARTE del sindaco : Ci risiamo. Continuano le scosse di terremoto. E sulle macerie, sulle speranze di ricostruzione e rinascita continua il diluvio di norme e di avvisi di garanzia. Per i sindaci. Non voglio fare l'avvocato difensore di Nicola Alemanno, primo cittadino di Norcia. Non ne ha bisogno. Ma come collega posso immaginare la frustrazione di chi, come lui, ha fatto e sta facendo di tutto per dare segnali concreti di una vita nuova, dopo le distruzioni del ...