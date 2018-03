Dal bullismo a Sanremo | Andrea Febo si racconta a diregiovani it

Dal caso Florida al bullismo scolastico - fate parlare i giovani con i nonni : Strage in Florida . Un'ex-studente spara e uccide almeno 17 persone. Un fatto tragico, che purtroppo si ripete spesso nelle scuole americane. SkyTg24 giustamente fa uno speciale sull'evento, invitando insegnanti ed esperte di giovani . Nella discussione si parla di Italia, di studenti-bulli che picchiano i professori, di genitori che li difendono, di giovani che non sanno gestire rabbia e frustrazioni, senza rispetto dell'autorità etc. ...

Elezioni - Boschi Dalle Alpi alle Piramidi : capolista anche in tre collegi in Sicilia. Il Pd sull’isola : “Atto di bullismo” : La candidatura di Maria Elena Boschi? “Sarà presente in diversi collegi e in diversi territori” Quali? “Sarà capolista anche in zone in cui ha avuto modo di lavorare nell’attività di governo, per esempio a Taormina dove è stata organizzatrice del G7 delle donne”. Parola di Matteo Renzi che in questo modo ha anticipato in conferenza stampa la decisione di piazzare la sottosegretaria del governo di Paolo ...