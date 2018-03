' Da qui a un anno' | su Real Time lo show nel cuore di Napoli

I Los Angeles Galaxy hanno acquistato il calciatore Zlatan Ibrahimovic : I Los Angeles Galaxy, una delle squadre di calcio più famose nel Nordamerica, hanno confermato di avere acquistato Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più forti dell’ultimo decennio, che ieri aveva interrotto il suo rapporto di lavoro col Manchester United. Come The post I Los Angeles Galaxy hanno acquistato il calciatore Zlatan Ibrahimovic appeared first on Il Post.

I CANNONI DI SAN SEBASTIAN/ Su Rete 4 il film con Anthony quinn (oggi - 22 marzo 2018) : I CANNONI di San SEBASTIAN, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Anthony Quinn, Charles Bronson, Anjanette Comer, alla regia Henri Verneuil. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 04:58:00 GMT)

Fortnite per mobile : i giocatori hanno speso oltre un milione di dollari per acquisti in-game nelle prime 72 ore : Stando a quanto riportato dai colleghi di Videogamer, i giocatori hanno speso oltre un milione di dollari per acquisti in-game nella versione mobile di Fortnite durante le prime 72 ore di vendita.Questo risulta dai dati raccolti da Sensor Tower, che afferma come il titolo abbia già generato oltre $ 1,5 milioni in tutto il mondo, un'impresa impressionante considerando che la versione mobile è limitata ai dispositivi iOS tramite solo invito (la ...

Serena Rossi torna in Tv con Da qui a un anno e svela il suo obiettivo : Da qui a un anno dal 30 marzo su Real Time: le anticipazioni di Serena Rossi Il momento d’oro di Serena Rossi continua. L’attrice, conduttrice e cantante partenopea da venerdì 30 marzo condurrà su Real time Da qui a un anno. Il programma è l’adattamento del format britannico “This time next year” già diffuso in molti paesi. I protagonisti sono persone comuni che si impegnano davanti al pubblico a cambiare in ...

Equinozio di primavera - quest'anno è in anticipo : Inizia ufficialmente prima la primavera con l'Equinozio che quest'anno " come del resto nel 2017 e nel 2016 " non cade il 21 marzo come da tradizione ma ha anticipato alle 17:15 di oggi , segnando la ...

Ambiente : il 2018 sarà l’anno di un grande evento di monitoraggio per affrontare il problema dell’inquinamento atmosferico : Quest’anno, due degli eventi di monitoraggio ambientale più grandi del mondo avranno luogo nello stesso posto e nello stesso momento: Telford (Regno Unito), 21-22 novembre, presso il Telford International Centre. WWEM 2018 sarà l’ottavo evento di una serie cominciata nel 2005 e AQE 2018 sarà il decimo di una serie cominciata nel 2002. Come eventi specializzati che si concentrano sulle regole, gli standard, i metodi e le tecnologie nel ...

20 Marzo - il giorno dell’Equinozio di Primavera è anche il “Tunisia National Day 2018” : Buon Compleanno al Paese della mezzaluna stellata : Oggi, Martedì 20 Marzo 2018, nel giorno dell’Equinozio di Primavera, si celebra anche il “Tunisia National Day 2018” per festeggiare l’Indipendenza della Tunisia, appunto, da 75 anni di occupazione francese. Proprio il 20 Marzo 1956, infatti, la Tunisia diventava una Repubblica indipendente. Nei mesi successivi venivano aboliti i privilegi nobiliari, veniva definito il regime giuridico di “nazionalità”, veniva ...

Migranti - il sequestro della Open Arms. L'equipaggio ai pm : "I libici ci hanno minacciato di morte" : Il provvedimento non è stato tradotto. Informato il console spagnolo. L'ong: "Impedire il salvataggio dei rifugiati è contro le regole Onu"

Equinozio di Primavera 2018 : ecco perché quest’anno è il 20 Marzo e non il 21 : Nel 2018 l’Equinozio di Primavera, l’inizio della Primavera astronomica, avviene il 20 Marzo alle 16:15 UTC. Comunemente si dice che le stagioni cominciano sempre il giorno 21 di Marzo, giugno, settembre e dicembre, ma in realtà le date esatte di equinozi e solstizi dipendono dalla rivoluzione della Terra: fino al 2102 l’Equinozio di Primavera non sarà il 21 Marzo, ma il 20 o il 19. Nel momento dell’Equinozio, “il Sole nel suo ...

Mihail : il fenomeno musicale dell’anno in Romania alla conquista dell’Italia : Who You Are” è il singolo di debutto internazionale di Mihail, considerato il fenomeno musicale dell’anno in Romania, dove è stato già consacrato Miglior Voce Maschile (Radio Awards), e Miglior Nuovo Artista (Media Music Awards). In vetta alla classifica airplay per 9 settimane consecutive, top 10 su Shazam, e #1 su iTunes, il brano sta decollando anche in Francia, Germania, e Spagna (dove è entrato nella autorevole lista Los 40), mentre il ...

Henrieta - Millie e Menna - le tre sciatrici ipovedenti che hanno conquistato il SuperG : Nella seconda giornata delle Paralimpiadi di Pyeongchang, la britannica Millie Knight si è messa al collo la medaglia d’argento per il SuperG, circa 24 ore dopo dopo averne portata a casa un altra nella discesa libera. Non è l’oro, ma per Millie ha forse lo stesso valore. 19 anni, ipovedente da quando ne aveva uno a causa di una brutta infezione agli occhi, Millie, che scende a velocità impressionanti dalle cime ...

Che fanno i vostri animali mentre sono soli in casa? Scopritelo qui : L'altro mondo quello degli animali più o meno domestici di cui qualcuno s'è per un poco incapricciato per poi mollarli al loro destino, randagi rabbiosi in collera con l'umanità traditrice, tra cui c'...

Adaci festeggia quest'anno i suoi primi 50 anni supportando - promuovendo e favorendo a livello nazionale i professionisti degli acquisti. : ... dove interverranno oltre 300 professionisti provenienti dal mondo degli acquisti e nel supply management oltre ad importanti ospiti appartenenti al mondo associativo, accademico ed Imprenditoriale. ...