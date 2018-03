Costa Crociere | rafforza presenza in Liguria | a Genova Costa Fortuna 2

Costa Crociere : rafforza presenza in Liguria - a Genova Costa Fortuna : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Costa Crociere rafforza la sua presenza in Liguria annunciando tre importanti novità per il 2019, che riguardano i principali porti della regione. Nel corso del prossimo anno Costa Fortuna farà scalo regolarmente a Genova, mentre la nuova ammiraglia Costa Smeralda offrirà un itinerario che comprende sia Savona che La Spezia. Le Crociere di entrambe le navi saranno messe in vendita già nelle prossime settimane. ...

Crociere - Costa ordina una terza nave 'di nuova generazione' : Nel corso dei prossimi anni, il gruppo Costa, che fa parte di Carnival Corporation, la più grande compagnia crocieristica al mondo, investirà oltre 6 miliardi di euro per la crescita della flotta : a ...

Costa Crociere - il giro del mondo in 112 giorni : Il 5 gennaio 2019 parte da Venezia la 'Crociera dei Grandi Oceani' a bordo di Costa Luminosa, un viaggio intorno al mondo di quasi quattro mesi e 112 giorni. E' l11° edizione del giro del mondo di Costa Crociere: 112 giorni , 43 tappe , 5 continenti e 3 oceani da attraversare per godersi un viaggio indimenticabile a bordo della nave. E per chi non ha a disposizione quattro lunghi mesi ...

Costa Crociere firma accordo collaborazione presso Enit a Mosca : Mosca, 13 feb. , askanews, È stato firmato a Mosca presso gli uffici dell'Enit un'accordo di collaborazione tra l'Agenzia Federale per il Turismo della Federazione Russa e Costa Crociere. Secondo il ...

Costa Crociere punta a dimezzare spreco cibo a bordo entro 2020 : Milano , askanews, - dimezzare lo spreco di cibo a bordo entro il 2020, facendo in modo che l'esperienza culinaria resti il motivo principale di soddisfazione dei passeggeri. È la sfida che si è data ...

Juventus e Costa Crociere sempre più vicine : al via in Asia il progetto “Italy at Sea” : A pochi mesi dalla stipula della partnership regionale in Asia con Costa Crociere, la Juventus ha annunciato di avere avviato un nuovo importante progetto con l’azienda che consente a milioni di persone di vivere vacanze all’insegna del relax. Si tratta di “Italy at Sea”, esperienza che permetterà ai passeggeri a bordo delle navi Costa di vivere un viaggio a […] L'articolo Juventus e Costa Crociere sempre più vicine: al via in ...

Costa Crociere : il Giappone nella programmazione 2018 : che potranno indossare un vero yurkata, l'abito tipico del Sol Levante, e divertirsi con giochi, balli e spettacoli a tema.