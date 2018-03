Cosmo | il nuovo singolo è “Quando ho incontrato te”

news.mtv

(Di venerdì 23 marzo 2018) Dopo i fortunatissimi “Sei la mia città” e “Turbo”,ha scelto il suoestratto dall’ultimo album “tronic”. È uscito #tronic, È vostro. Quest’anno ci divertiremo, dai. In bio link a spotify Un post condiviso da//Producer, Singer, Other (@_marcojb) in data: Gen 11, 2018 at 3:10 PST Si tratta di “Quando hote”, in rotazione radiofonica da oggi venerdì 23 marzo. La canzone è stata fin da subito uno dei brani-simbolo del disco: basti pensare che ancor prima di diventare unaveva già superato il milione di streaming su Spotify! In questo momentoè presissimo con il suo “tronic Tour”, che dopo l’Europa lo sta portando ad esibirsi in giro per l’Italia. Eccoci!!!! Come promesso, oltre al mio concerto e la gang di @ivreatronic , ogni ...