Cosmo - il nuovo singolo è “Quando ho incontrato te” : Dopo i fortunatissimi “Sei la mia città” e “Turbo”, Cosmo ha scelto il suo nuovo singolo estratto dall’ultimo album “Cosmotronic”. È uscito #Cosmotronic, È vostro. Quest’anno ci divertiremo, dai. In bio link a spotify Un post condiviso da Cosmo//Producer, Singer, Other (@Cosmo_marcojb) in data: Gen 11, 2018 at 3:10 PST Si tratta di “Quando ho incontrato te”, in rotazione radiofonica ...

Divulgazione scientifica : On-line il nuovo sito di CosmoBSERVER : Non ci occupiamo di gossip o di contenuti di semplice intrattenimento, noi ci occupiamo di scienza e approfondimento, argomenti che meritano di essere considerati con la giusta attenzione, e non in ...

Nuovo disco per Cosmo : 'Invento un genere nuovo e approdo al disco-club' : Inventa un genere musicale: 'Cosmotronic'. E diventa il titolo del disco. Cosmo, classe '82 di Ivrea che sulla carta di identità è Marco Jacopo Bianchi, scherza sul nome del doppio album (in uscita ...

Com’è il nuovo disco di Cosmo : Marco Jacopo Bianchi, ex professore di storia di Ivrea, è stato membro dei Drink To Me, una delle band italiane più interessanti in ambito indie rock/sperimentale degli ultimi anni. Poi però è arrivato il momento di mettersi in solitaria e la necessità dell’italiano, così è nato Cosmo. Un mondo a parte, diverso, che abbracciava sia i grandi autori italiani (Battisti e Battiato), che una certa elettronica vicina al clubbing. È partito da ...