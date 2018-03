Così gli Orti Botanici ricreano il giardino perduto dell' Eden

Eliminazione totale o disattivazione? Ecco come si fa a cancellarsi da Facebook «Cosi prendiamo i dati dagli utenti FB» : Dopo lo scandalo sull'utilizzo dei dati da parte di Cambridge Analytica molti utenti vogliono abbandonare il social. Lo si può fare in maniera definitiva oppure sospendendosi per un periodo e riattivando l'account in un secondo momento

Stipendi mai Così alti per gli amministratori delegati Usa : 11 - 6 milioni : MILANO - I compensi degli amministratori delegati delle grandi aziende americane hanno raggiunto un nuovo record, merito del rally dell'azionario e del miglioramento dell'economia a stelle e strisce. Stando a un'analisi del Wall Street Journal , nel 2017 i ceo delle 133 aziende Usa più grandi hanno ricevuto in media compensi per 11,6 milioni di dollari, mentre nel 2016 ...

“Oh - ma la vedete?”. Alessia Marcuzzi - il vestito dice tutto. Nona puntata dell’Isola dei Famosi - nono look (pescato dall’armadio) : ci avrete fatto caso a quel dettaglio. Dopo tutto - non è Così di poco conto : “Sarà una puntata scoppiettante”, ha detto Alessia Marcuzzi in apertura, salutando il pubblico dell’Isola dei Famosi. puntata numero 9, andata. Scoppiettante, sì, ma senza sbroccate come durante la scorsa. Memorabile la piazzata della padrona di casa a Eva Henger, sempre per il canna-gate: la Gialappa’s band non ha potuto fare a meno di ricordarla. In breve, cosa è successo nell’ultima diretta. Solite ...

Tiramisù day : oggi si festeggia Così (ecco la ricetta del migliore) : 21 marzo: primo giorno di primavera, ma questo è anche il Tiramisù day e l’Italia celebra il suo dolce più apprezzato, più richiesto, più googlato. Per questo Eataly lo ha scelto come dolce ufficiale in tutti i suoi punti vendita in Italia e in Europa, dove ora propone una ricetta preparata con i migliori ingredienti della tradizioneda Enrico Panero, executive Chef di Eataly Corporate. Per provarla subito, la trovate nella gallery ...

“È andata Così”. Omicidio Vannini : la ricostruzione choc. Le parole di Antonio Ciontoli - accusato dell’omicidio volontario del fidanzato della figlia : Si è svolta alla Corte d’Assise di Roma l’udienza per l’Omicidio di Marco Vannini, il giovane ucciso da un colpo di pistola, il 17 maggio del 2015, mentre si trovava ospite a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Quella tragica sera nella villetta a Ladispoli erano tutti presenti: Antonio Ciontoli, luogotenente della Marina Militare di 48 anni, la moglie Maria, Martina, fidanzata con Marco, e Federico, fidanzato ...

Leone Lucia Ferragni - perché si chiama Così il figlio di Fedez e Chiara - People - Spettacoli : Dalla notizia dell' arrivo del primogenito Ferragni-Fedez, Leone Lucia Ferragni , in Rete non si parla d'altro . Non ci sono dubbi, Leo , o baby Raviolo, è già una star: non si registrava un tale ...

Così siamo diventati gli schiavi di un "like" : E come pare addirittura si decidano i governi del mondo. Il caso di Cambridge Analytica scoppia nel momento in cui arriva in libreria the Four, i padroni , edizioni Hoepli, , praticamente un grido d'...

Red Bull - Verstappen : 'Mondiale? Lo vincerei se avessi la macchina migliore. Ma non è Così' : Il 20enne pilota della Red Bull ha le idee chiare per il 2018: " Io penso sempre che se avrò la vettura più veloce diventerò campione del mondo . Ma finora non ho ancora avuto il pacchetto migliore". ...

Destinazione Marte - gli orti a gravità zero. Così nutriremo gli equipaggi nei viaggi stellari di lungo raggio. Lo speciale su SkyTG24 : La corsa al Pianeta Rosso, la ricerca per garantire la sopravvivenza nei viaggi stellari di lungo raggio, le collaborazioni tra agenzie nazionali e aziende private. Cosa c’è nel futuro delle missioni spaziali? Ne parla lo speciale di Sky TG24 “Destinazione Marte”, in onda domani, mercoledì 21 marzo alle 21.30 su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand. Ospite sarà Paolo Nespoli, astronauta e veterano italiano dello spazio, di ritorno dalla ...

“Mi ha mollato”. Claudia Gerini-Andrea Preti - è finita (malissimo). Una doccia fredda. Poi rabbia e incredulità : “Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia Così” : Solo poche settimane fa, dopo aver smentito le voci infondate di una terza gravidanza, hanno trascorso un felice fine settimana sulle Dolomiti tra spa e sciate di coppia. Con loro c’era anche Linda, la figlia che Claudia Gerini ha avuto dal suo ex compagno Federico Zampaglione. Fine settimana prontamente immortalato dai fotografi e poi apparso sulle pagine del settimanale Chi. Era la fine di febbraio scorso e i due, l’attrice ...

Andrea Preti - ex fidanzato di Claudia Gerini : “E’ finita - sto veramente male. Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia Così” : Andrea Preti, attore e modello, ha affidato a Chi parole di dolore per la fine della sua storia con Claudia Gerini: “Questa volta è finita. Questa volta sto veramente male”. Una rottura che Andrea non si aspettava: “Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così. Mi ha raggiunto sul set del film che stavo girando in Puglia. Mi ha detto che non si sentiva più innamorata, che era in crisi esistenziale. Cazzate. Avevamo ...