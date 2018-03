Cos' è successo oggi tra Lega | Fi e M55 | in breve

Reggina - accuse shock della Casertana : “ecco Cosa è successo al Granillo” : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara valida per il campionato di Serie C tra Reggina e Casertana, importante successo da parte del club amaranto grazie alle reti di Laezza e Bianchimano. Non sono mancati i momenti di nervosismo, in particolar modo contatto tra le due panchine. Lancia accuse team manager della Casertana, l’ex arbitro di Serie A Carmine Russo come riporta ‘TuttoC’: “Sono molto deluso per ...

Paura nel Nord Italia : avvertiti 2 forti boati nei cieli - Cosa è successo? Video : Intorno alle 11.15 di ieri si è diffusa la Paura per un boato avvertito in alcune citta' del Nord, come Milano e Bergamo. Il boato avrebbe addirittura causato la caduta di un vetro in un tribunale. Ma di cosa si è trattato? Come sempre accade in queste situazioni le ipotesi sono state davvero tante e a molti il rumore ha portato alla mente il famoso fenomeno delle Trombe dell'Apocalisse che ha catturato l'attenzione mediatica l'anno scorso. ...

Attentato Francia. Ostaggi - assalitore - blitz : Cos’è successo nel supermercato di Trèbes : blitz dei reparti speciali di intervento nel market Ucciso l’Attentatore. Il bilancio finale parla di tre vittime dell’attacco per il quale il premier Edouard Philippe ha ipotizzato “allo stato tutto fa pensare a un atto terroristico” e annunciato il rientro d’urgenza a Parigi per seguire la situazione. [aggiornato alle 16.10] L’attacco A Trèbes, nella Francia sud-occidentale, almeno due Ostaggi sarebbero ...

Claudia Gerini chiarisce sulla fine della storia con Andrea Preti : "Non l'ho trattato male : ecco Cosa è successo" : Dopo lo sfogo di Andrea Preti anche Claudia Gerini parla della fine della relazione con l'ex naufrago de l'isola dei famosi. L'attrice chiarisce di non averlo trattato male per nessuno...

Cosmo : in radio il singolo 'Quando ho incontrato te' - continua con successo il 'Cosmotronic Tour' : Il brano segue Turbo , che ha anticipato il progetto discografico del dj e producer di Ivrea, e ancor prima di diventare un singolo ufficiale ha già superato 1 milione di streaming su Spotify. Ultima ...

Paura nel Nord Italia : avvertiti 2 forti boati nei cieli - Cosa è successo? : Intorno alle 11.15 di ieri si è diffusa la Paura per un boato avvertito in alcune città del Nord, come Milano e Bergamo. Il boato avrebbe addirittura causato la caduta di un vetro in un tribunale. Ma di cosa si è trattato? Come sempre accade in queste situazioni le ipotesi sono state davvero tante e a molti il rumore ha portato alla mente il famoso fenomeno delle Trombe dell'Apocalisse che ha catturato l'attenzione mediatica l'anno scorso. ...

Calciomercato Torino - caso Milinkovic-Savic : ecco Cosa è successo : Torino-Milinkovic-Savic, addio al termine della stagione? Momento difficile per la squadra granata, l’effetto Mazzarri è ormai un lontano ricordo, ormai il campionato può considerarsi senza obiettivi. Per questo motivo il presidente Cairo sta pensando alla prossima stagione, nelle ultime ore è però scoppiato il ‘caso’ Milinkovic-Savic. Il portiere ha qualità enormi e vorrebbe giocare titolare e come riporta ...

“Sentito?”. Selfie con Eva - Monte lo dice a bassa voce. Ci volevano Pio e Amedeo - al Costanzo Show - a riunire i due naufraghi. Ma lasciate stare le apparenze : Cosa è successo sul palco prima di scattare quella foto : Finalmente, dopo tante chiacchiere e tante polemiche, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, quella con Francesco Monte (accompagnato dal papà Angelo) ed Eva Henger (con la figlia Mercedesz). A far discutere non è stato l’aver invitato i due naufraghi, protagonisti in maniera diversa del canna-gate dell’Isola dei Famosi, ma l’ormai famoso Selfie (con Pio e Amedeo) che, quando ...

“Anche tu dovevi lasciarmi?”. Le lacrime di Teresa Cilia. Le parole accorate di uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Cosa le è successo (di molto brutto) : Una brutta notizia arrivata proprio in queste ore e che sta facendo il giro dei social, con i fan a lasciare messaggi di cordoglio alla loro beniamina. Un grave lutto ha infatti colpito Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne che il pubblico ricorda ancora molto bene, oggi felicemente sposata con l’ex corteggiatore Salvatore Di Carlo. La giovane siciliana ha infatti perso l’amata nonna: una perdita che la giovane sente ...

BOATI E ESPLOSIONE LOMBARDIA - CosA È SUCCESSO?/ AirFrance conferma Aeronautica : “perso contatto radio” : Doppia "ESPLOSIONE" in LOMBARDIA, udite a Milano, Bergamo, Como e Varese. COSA è SUCCESSO? Ultime notizie, panico social ma sono due caccia che hanno rotto barriera del suono. Ecco perchè(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Eva Henger a Striscia La Notizia spiega Cos’è successo da Maurizio Costanzo : Striscia: Eva Henger smentisce rappacificazione con Monte da Maurizio Costanzo Nella giornata di ieri è stata registrata la prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show. E per l’occasione il popolare giornalista ha invitato i due ex naufraghi della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi: Francesco Monte e Eva Henger. Ma non è finita qua perchè una volta finita la registrazione della puntata è stato pubblicato un ...

Boati nei cieli in Lombardia - Cosa è successo e come funziona lo scramble : Due Eurofighter dell'Aeronautica militare in volo per affiancare un aereo Air France che aveva perso i contatti con i controllori di volo. Momenti di panico e paura di un attentato terroristico

Due boati nel cielo : Cosa è successo questa mattina in Lombardia? : A chi li ha sentiti i due boati violentissimi sono sembrati esplosioni, come fossero bombe. Non lo erano, ma questa è stata la prima impressione di quanti fra Piemonte e Lombardia hanno avvertito il rumore fortissimo attorno alle 11 e 30 di giovedì mattina. In particolare la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo. Centinaia sono state le chiamate ai numeri di emergenza e le domande sui social network. Sono tremati i vetri di molti ...

“Due esplosioni fortissime”. Paura in Nord Italia - gente in stada. I centralini delle forze dell’ordine e del 118 presi d’assalto : allarme totale. Poi si scopre Cosa è successo “Due esplosioni fortissime”. Paura in Nord Italia - gente in stada : Due terrificanti esplosioni hanno sconvolto i cittadini della zona Nord della Lombardia, da Varese a Bergamo è accaduto nella mattina di giovedì quando due violentissimi boati hanno messo tutti in allarme. Da quel momento i centralini delle forze dell’ordine e del 118 sono stati presi d’assalto e su Twitter sono fioccate le richieste di spiegazione. Il rumore è stato talmente forte da essere stato avvertito anche ad Aosta e in Piemonte, ...