Cosa ha deciso la Fed nel meeting di marzo | e perché non siamo sorpresi

“La nuova vita di Dibba”. Mentre gli occhi del paese sono puntanti su Luigi Di Maio - Alessandro Di Battista ha scelto un’altra strada. Ecco Cosa ha deciso di fare - con la compagna e il loro piccolo Andrea : Più di Luigi Di Maio e forse più dello stesso Beppe Grillo, Alessandro Di Battista ha saputo incarnare il sogno a Cinque Stelle. Faccia pulita, lingua tagliante e grillino della prima (candidato già nel lontano 2008 con la lista Amici di Beppe Grillo), è sparito progressivamente dai radar. Mentre il suo collega Luigi Di Maio punta dritto alla presidenza del Consiglio, lui ha lasciato, per ora, la politica. Un addio annunciato lo scorso 20 ...

Salvini ha chiamato Di Maio : Cosa hanno deciso di trattare insieme? Video : A dieci giorni dal voto i leader dei partiti eletti in parlamento iniziano a trattare. Parlando con i corrispondenti della stampa estera Matteo Salvini aveva detto chiaramente che avrebbe telefonato a Luigi Di Maio [Video], e così, al termine della giornata, è avvenuto. A darne la notizia lo stesso leader del Movimento Cinquestelle che, insieme al leader del Carroccio, gioca la partita del Governo. Entrambi possono ritenersi i vincitori della ...

Uomini e Donne : ecco Cosa ha deciso di fare Nicolò Brigante in puntata : Il programma Uomini e Donne di Maria De Filippi aiuta sia i giovani sia i senior a trovare l'anima gemella. Oggi ci soffermeremo sul trono classico capitanato da Nilufar Addati, Nicolò Brigante, Mariano Catanzaro e Sara Affi Fella. Le due troniste hanno iniziato dei percorsi totalmente diversi, anche se hanno condiviso per ben tre mesi lo stesso ragazzo; tra i tronisti, Nicolò è quasi vicino alla scelta mentre Mariano è agli inizi della ...

“Ho deciso - ecco Cosa farò”. Valentino Rossi spiazza tutti annunciando la svolta nella sua vita. Fan a bocca aperta : le parole a sorpresa del Dottore - mai banale come suo solito : Un tormentone, quello sulla carriera di Valentino Rossi, che si rinnova puntualmente, all’inizio di ogni stagione della MotoGp. La paura per gli ammiratori del pilota italiano, sempre amatissimo dai fan nonostante sia ormai nella fase finale della sua leggendaria avventura sulle due ruote, è infatti quella di vederlo pronunciare le fatidiche parole e annunciare di essere pronto davvero ad appendere il casco al chiodo. A quanto pare, ...

“Cosa abbiamo trovato a casa”. Strage familiare a Latina - la scoperta choc dei carabinieri. Luca Capasso ha deciso di lasciarle in bella vista dopo aver ucciso le figlie : La Strage di famiglia a Latina ha scioccato l’opinione pubblica italiana. A seguito di una lite con la moglie, che aveva chiesto il divorzio, il carabiniere Luigi Capasso mercoledì 27 febbraio ha ucciso le figlie e sparato alla moglie ferendola gravemente. Secondo gli inquirenti il gesto del militare non è stato dato da uno scatto d’ora. Capasso aveva organizzato tutto e quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento di Cisterna di ...

Nazionale - Di Biagio allo scoperto : “ecco Cosa hanno deciso di fare i senatori” : “Ho la voglia di dimostrare qualcosa di buono. Oggi sono l’allenatore della Nazionale e deve fare qualcosa di buono per la squadra e i ragazzi. Chiamatemi pure come ritenete opportuno, non è l’appellativo la mia priorità”. Esordisce così in conferenza stampa il Ct della Nazionale, Gigi Di Biagio, il quale successivamente è passato ad affrontare il discusso tema dei senatori azzurri. Di Biagio non ha voluto prendere alcuna ...

“Grazie - di cuore”. La commozione di tutti per il commovente gesto di Stash. Il cantante dei The Kolors - nonostante i tanti impegni per il tour - ha deciso di dedicare il suo tempo a un’iniziativa davvero encomiabile : Cosa ha fatto : Stash e i The Kolors dopo il successo di Sanremo stanno vivendo un’onda davvero molto positiva. Ma tra un impegno e l’altro, il ragazzo ha voluto dedicare il suo tempo a un impegno davvero bello e di gran cuore. Il prossimo 4 marzo all’Hart di Napoli partirà il loro tour. Intanto, però, la band conta i primi risultati di questo loro esordio completamente in italiano, e hanno di che essere contenti, dal momento che la ...

“È un rischio…”. Isola dei Famosi - finalmente parla Francesco Monte. Dopo l’infinita faccenda “droga” - è il bel tronista a confessare una volta per tutte perché ha deciso di tornare in Italia prima del tempo. “I 12 anni?”. Cosa ha fatto sapere : Martedì 13 febbraio è andata in onda la nuova diretta de L’Isola dei Famosi. Francesco Monte, però non è andato in trasmissione. In compenso ha mandato un video nel quale ha detto di voler aspettare Paolo Di Benedetto. Tra i due in Honduras era sbocciato un sentimento e Monte, a quanto pare, ci tiene parecchio alla bella madre natura e vediamo Cosa accadrà quando potranno vivere la loro relazione lontani dalle telecamere. Certo, le fan di Monte ...

“Insopportabile”. Isola dei Famosi - senza Francesco è tutta un’altra Cosa. E ora che Monte è tornato in Italia ha deciso di raccontare tutta la verità - senza filtri. Ecco la confessione a sorpresa dell’ex di Chechu che - dopo le (quasi) corna - ha dovuto incassare un altro brutto colpo : Isola dei Famosi, quest’anno c’è davvero da divertirsi. Si fa per dire… Beh, dopo la bomba sganciata durante l’ultima puntata da Eva Henger (che poi è stata eliminata) è successo il finimondo. Ormai lo sanno anche i muri ma è meglio ribadire: la Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato della droga all’Isola dei Famosi. E, ovviamente, è scoppiato il finimondo. La produzione del reality ha cercato delle prove per inchiodare Monte ma non ...

“Insopportabile”. Isola dei Famosi - senza Francesco è tutta un’altra Cosa. E ora che Monte è tornato in Italia ha deciso di raccontare tutta la verità - senza filtri. Ecco la confessione a sorpresa dell’ex di Chechu che - dopo le (quasi) corna - ha dovuto incassare un altro brutto colpo : Isola dei Famosi, quest’anno c’è davvero da divertirsi. Si fa per dire… Beh, dopo la bomba sganciata durante l’ultima puntata da Eva Henger (che poi è stata eliminata) è successo il finimondo. Ormai lo sanno anche i muri ma è meglio ribadire: la Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato della droga all’Isola dei Famosi. E, ovviamente, è scoppiato il finimondo. La produzione del reality ha cercato delle prove per inchiodare Monte ma non ...

“Sì - voglio un maschietto!”. Cecilia Rodriguez boom : addio dubbi. La bella sorellina di Belen ha deciso di uscire allo scoperto e non nascondersi più. Le sue parole su Ignazio - poi - la dicono davvero lunga : Cosa bolle in pentola in casa Moser : Ma insomma, ce la farete a decidervi? Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Ignazio Moser e, intervistata da Gente, conferma il desiderio di diventare mamma. Così i fan impazziscono e diventano impazienti di conoscere i dettagli e quanto manca al felice evento. La modella argentina elogia il compagno con cui convive da poco a Milano: “Non mi era mai capitato e non pensavo nemmeno potesse accadere. Ignazio ha la capacità di ...

Lazio - Inzaghi svela : “Immobile? Ecco Cosa ho deciso di fare” : Lazio, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista dell’incontro importantissimo contro il Milan di Gattuso. Al centro della discussione ovviamente la condizione di Immobile, infortunato nelle ultime giornate: “Sta migliorando, ma non è ancora in grado di giocare. L’avremmo potuto rischiare, ma viste le tante gare da giocare abbiamo deciso di lasciarlo a riposo, in accordo con lui, e speriamo di ...

Amici - bagarre dopo l'esame di Vittorio. Celentano : 'Mandiamolo a casa'. Ecco Cosa hanno deciso i prof : di Emiliana Costa La permanenza di Vittorio nella scuola di Amici è in bilico. Nella puntata di sabato 13 gennaio, Biondo e i ballerini Filippo, Vittorio e Nicolas erano stati sospesi per presunti ...

Caso Nainggolan alla Roma - Di Francesco svela : “ecco Cosa ho deciso per la gara contro l’Inter” : “Nainggolan e’ stato sempre nel gruppo, si e’ sempre allenato, e’ stato solo non convocato” nell’ultima gara di campionato “e partira’ titolare con l’Inter”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, a margine della sua partecipazione all’interno dello stand ‘Ferrante’, nel corso della rassegna di ‘Pitti immagine’ a Firenze, rispondendo ad ...