Coppia 'cede' figlio neonato ad un clandestino per garantirgli la cittadinanza : Si è conclusa con l’esecuzione di ventisette misure di custodia cautelare l’operazione “Velarium”, condotta dalla procura di Monza, dopo le lunghe indagini andate avanti per due anni, dal settembre del 2015 al maggio del 2017. La vicenda, risalente al 2013, riguarda un presunto traffico di minori, fatto sconcertante che vede coinvolti un uomo (M.S.) e una donna (D.M.), rispettivamente di 43 e 26 anni, accusati di aver dato in "adozione" il ...

“Ma quale crisi - Gigi e Anna si sposano!”. La notizia bomba sulla Coppia D’Alessio-Tatangelo - data ormai da tutta per spacciata. Sta succedendo in queste ore : Una notizia che ha fatto il giro delle testate italiane in poche ore lasciando a bocca aperta i fan, nonostante qualche sito l’avesse anticipata. La rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continua a tenere banco, con indiscrezioni, smentite e pericolosi terzi incomodi che continuano a comparire giorno dopo giorno. A confermare che le cose non vadano benissimo, tanto per usare un eufemismo, è stata proprio la cantante nel ...

“La verità? Eccola”. Nadia Rinaldi demolisce Mercedesz Henger : lacrime in diretta a Domenica Live. La figlia di Eva non regge il colpo e sCoppia a piangere. Cosa le ha detto : Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, non ha passato un bel momento a ‘Domenica Live’ ed è scoppiata a piangere dopo il confronto tra la madre e Nadia Rinaldi sul canna-gate all‘Isola dei Famosi. La giovane italo-ungherese non ha apprezzato le dichiarazioni della Rinaldi, che conosce da quando era piccola. Mercedesz, come confessato nel salotto di Barbara d’Urso, sperava che Nadia testimoniasse a favore di Eva nella guerra ...

Mercedesz Henger sCoppia a piangere a Domenica Live per colpa di Nadia Rinaldi : Domenica Live: Mercedesz Henger in lacrime dopo il confronto tra Eva Henger e Nadia Rinaldi Momento di sconforto a Domenica Live per Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger è scoppiata a piangere dopo il confronto tra la madre e Nadia Rinaldi sul canna-gate all‘Isola dei Famosi. La giovane italo-ungherese non ha apprezzato le dichiarazioni […] L'articolo Mercedesz Henger scoppia a piangere a Domenica Live per colpa di Nadia Rinaldi ...

“Non resisto più”. Scatta il bacio. Ma pure la reazione dell’altra tronista. Uomini e Donne : succede tutto come un fulmine a ciel sereno - in esterna. E tornati in studio sCoppia il caos - con Maria che prova a sdrammatizzare : “Tra donne capita…” : A Uomini e donne sta prendendo una piega inaspettata la telenovela che sta andando in scena al trono classico, quella tra le due troniste, Nilufar Addati, Sara Affi Fella e il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Che a un mese dall’arrivo nel programma di Maria ha finalmente gettato la maschera: si è dichiarato per Nilufar. Sara, l’altra tronista, non l’ha presa proprio bene. Al pari dei presenti in studio (e, ci ...

“Troppe corna!”. Uomini e Donne : crolla la Coppia che aveva fatto sognare. I motivi (abbastanza imbarazzanti) confessati senza remore. Un’ammissione di colpa senza precedenti. Fan inorriditi : Un anno di matrimonio. Un tempo veramente breve e dire che il loro rapporto sembrava nato sotto i migliori auspici: belli, giovani e con tanti sogni. Ebbene, per la coppietta nata nello studio di Uomini e Donne è arrivato il momento di dirsi addio. Parliamo di Lucas Peracchi e Silvia Corrias che hanno deluso così i tanti fan appassionati del trono classico. A dare la notizia dell’addio è stato l’ex tronista che in ...

“Non ce la faccio”. Passano le immagini e Pippo Baudo sCoppia in lacrime. Succede tutto durante l’intervista di Maurizio Costanzo che prima incalza il conduttore poi - insieme a lui - si lascia andare : “Era il 1958 quando mio padre comprò la televisione” ricorda Baudo. “Avevo 22 anni. Quell’anno Sanremo lo vinse Domenico Modugno con Volare. Mi colpì molto e pensai: ‘Devo per forza riuscire ad entrare in quella scatoletta”. Inizia così l’intervista di Maurizio Costanzo, andata in onda ieri su Rete 4 , a Pippo Baaudo. Momenti di grande commozione quando Costanzo ha mostrato all’amico le immagini ...

“Wanda e Mauro - ma che succede?”. Aria di crisi nella Coppia supervip? Sui social ecco compare un indizio a sorpresa che molti fan hanno subito notato. Cosa sta succedendo tra la bella showgirl e il suo Icardi (e le reazioni dei fan) : Di sicuro, una coppia che sa come sfruttare i social per far parlare sempre e comunque di sé. Nei momenti in cui le cose vanno alla grande e in quelli in cui, invece, il grigiore sembra essersi impossessato della quotidianità. Per Wanda Nara e Mauro Icardi le cose in questo momento, d’altronde, non vanno certo alla grandissima sportivamente parlando: l’Inter, squadra della quale l’argentino è capitano e bomber principe, ...