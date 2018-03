Conoscete un posto peggiore dove far gattonare un bambino? Questa piccola peste batte

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) Provincia di Quang Ninh in Vietnam, un uomo sta percorrendo l’autostrada quando è costretto a fermarsi, per la presenza di un ostacolo sulla carreggiata. La sorpresa è grande nel vedere unche gattona indisturbato sulla strada. Pochi istanti dopo quella che sembra essere la madre scavalca i blocchi di cemento che separano la carreggiata e recupera il bimbo miracolosamente illeso. Devono essere stati attimi di puro terrore per i genitori ma per loro fortuna ilha dimostrato di esser nato sotto una buona stella. L'articolounfaruntutti proviene da Il Fatto Quotidiano.