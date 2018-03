Confindustria | scende in campo a favore della montagna 4

Confindustria : scende in campo a favore della montagna (2) : (AdnKronos) - "E’ però fondamentale un cambiamento di prospettiva: della montagna occorre occuparsi non per assisterla, ma per far sì che il suo valore, le sue risorse, i suoi tanti talenti siano valorizzati e messi in circuito, a beneficio della montagna stessa e del Paese nel suo complesso. In tal