Confindustria : Boccia - rete per la Montagna è vicinanza a comunità locali : Cortina, 23 mar. (AdnKronos) – “La creazione della rete “Confindustria per la Montagna” rappresenta la “volontà dei nostri imprenditori di sottolineare l’importanza della identità territoriale, della responsabilità che sentono in rapporto al territorio , della volontà di immaginare un paese sempre più inclusivo”. Lo ha detto oggi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla presentazione ...

Boccia - Confindustria - : Voto Sud nostra Brexit - scelta 'di pancia' : Secondo il leader degli industriali , originario di Salerno, i partiti tradizionali sono 20 anni che ignorano il Mezzogiorno - "5 Stelle e Lega non ci fanno paura, dialogare con tutti è il nostro ...

Elezioni 2018 - il presidente di Confindustria Boccia : “Il voto al Sud è stato la nostra Brexit” : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia definisce il voto al Sud come la nostra Brexit: "È stato un voto contro i partiti tradizionali". Sulla formazione del nuovo governo dice: "Prima si fa e meglio è”.Continua a leggere

Fca : Boccia - ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria come Fca. Sarebbe un bel segnale”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di ‘Mezz’ora in piu” su Raitre, rispondendo alla domanda di un operaio di Pomigliano d’Arco. L'articolo Fca: Boccia, ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria sembra essere il primo su Meteo Web.

Cos'ha detto il presidente della Confindustria Boccia in tv : Roma, 11 mar. , askanews, 'Se avessimo paura non potremmo dialogare con nessuno. Bisogna valutare i partiti e i provvedimenti. Questo è il messaggio. E' un momento importante per il Paese e più che ...

Confindustria - "CINQUE STELLE NON FANNO PAURA"/ Boccia - "non un problema il governo Di Maio-M5s" : CONFINDUSTRIA, 'i Cinque STELLE non FANNO paura, è Movimento democratico': gli industriali si fidano di Grillo e Di Maio. Boccia, "governo M5s ok'.

Elezioni - Boccia (Confindustria) : ‘M5s sono democratici - non fanno paura’. Marchionne : ‘Abbiamo visto di peggio’ : Niente panico. Non c’è nessuna catastrofe economica in arrivo. Il M5S è “un partito democratico, non fa paura”. Parola del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, commentando i risultati elettorali. “Salvini e Di Maio non li conosco, non mi spaventano”, ha aggiunto poco dopo dal Salone dell’Auto di Ginevra Sergio Marchionne. “Paura del M5S? Ne abbiamo passate di peggio”. “Un po’ era ...

Confindustria - Boccia : "5 Stelle non fanno paura" : Infine Boccia propone la sua ricetta per il rilancio partendo dai dati Istat: 'Le cifre confermano che gli effetti sull'economia reale ci sono. Ora dobbiamo spingere su quel livello di riforme che ...

Confindustria - Boccia : 5 Stelle non fanno paura : "È un partito democratico, non fa paura". Confindustria rompe il silenzio nel post-voto e di fatto commenta i risultati delle elezioni che hanno visto la crescita del Movimento Ciqnue Stelle, il crollo del Pd e la vittoria del centrodestra come prima coalizione. Il presidente dell'unione degli industriali di fatto non teme ripercussioni negative sul quadro economico e dei mercati: "I Cinque Stelle sono un partito ...

Confindustria - Boccia lancia piano da 250 miliardi in cinque anni : Il piano che Confindustria propone al dibattito politico in vista del voto del 4 marzo punta a reperire e impiegare «250 miliardi in 5 anni». Si propone gli obiettivi «di oltre 1,8 milioni di occupati in più, una riduzione di più di 20 punti del rapporto debito/Pil, una crescita cumulata per Pil reale vicino a 12 punti percentuali, una crescita dell'export consistentemente superiore alla domanda mondiale» ...

Confindustria - Boccia : «La politica? Invadente - troppe promesse a vuoto» : La Confindustria presenterà un progetto alle forze politiche che governeranno il Paese. Il presidente Vincenzo Boccia: «In Francia Macron vuole copiare le nostre riforme Fornero e Jobs Act, e noi le smontiamo. Possiamo aspirare a diventare il primo Paese manifatturiero d’Europa»

Congresso annuale Assiom Forex - il presidente di Confindustria Boccia alle elezioni tifa Pd : Serve una finanza che sia attenta all'economia reale e anche ponte di collegamento con la crescita del Paese ed elemento di innovazione: che faccia insomma del nostro Paese un'area ad alta vocazione ...

Confindustria riparte da Gioia Tauro - Boccia : "legalità e rilancio infrastrutturale le priorità" : La politica deve essere misurata dai risultati sull'economia reale e alcuni provvedimenti stanno producendo effetti concreti. Non abbiamo tempo per fare i conti con una società ideologica, occorre ...