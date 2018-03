: Confcommercio rivede in calo Pil 2019 - NotizieIN : Confcommercio rivede in calo Pil 2019 - CybFeed : #News #Confcommercio rivede in calo Pil 2019 - RadioLondra_ : Confcommercio rivede in calo Pil 2019 -

L'Italia cresce sempre meno e l'Ufficio studi della, in occasione del Forum a Cernobbio,inPil e consumi per il. Considerando il rallentamento della prima parte del 2018, la previsione di variazione per quest'anno si ferma al +1,2%, e a +1,1% il prossimo anno. La previsione sconta il rallentamento dei consumi,che crescerebbero solo dello 0,9% nel, e degli investimenti, anche se in crescita del 2,6%. Prevista anche una contrazione dell'export per l'apprezzamento dell'euro sul dollaro.(Di venerdì 23 marzo 2018)