Concorso biologia e scienze agrarie | info e requisiti

(Di venerdì 23 marzo 2018) Procediamo a dare nuovermazioni che riguardano i concorsi pubblici per biologi e laureati in: bandi in scadenza ad aprile 2018. Di seguito, lee modalità richieste. Concorsi biologi Avviso pubblico per titoli e colloquio indetto dall'Azienda Ospedaliera 'SS. Antonio e Biagio' di Alessandria, per l'attribuzione di una borsa di studio relativa al progetto 'Patient Reported Outcomes. L'incarico, di 12 mesi verrà espletato presso la S.C Oncologia Dell'AO. Tra ispecifici è richiesta: Diploma di laurea magistrale classe LM-6; Oppure classe 6/S o diploma di laurea inbiologiche (vecchio ordinamento); Iscrizione all’Albo dei biologi;; Patentermatica europea (ECDL). Presentazione delle domande Le domande dovranno pervenire a suddetta azienda, con una delle seguenti modalità: a mezzo posta con raccomandata, oppure attraverso posta ...