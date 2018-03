key4biz

: Comunicare da leader - negozioelettro : Comunicare da leader - Key4biz : Libro del giorno: Comunicare da leader - stefanodonnoup : evidenzia LIBRI: ARRIVA IN LIBRERIA “COMUNICARE DA LEADER” LA GUIDA... -

(Di venerdì 23 marzo 2018) L'arte delè tutt'altro che una scienza esatta, giacché non se ne conoscono i principi regolatori o, perlomeno, essi sono in continua trasformazione e perciò difficili da imbrigliare in ...