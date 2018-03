Come vengono eletti i presidenti di Camera e Senato e quali sono le maggioranze possibili

Senza i direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi Come vengono schierati i concorrenti? : Via i direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi: non ci sarà più una guida a capo delle due squadre del serale del talent show. La decisione di Maria De Filippi e della produzione di Amici fa discutere, anche se non ancora ufficiale, ma una soluzione per le sfide a squadre esiste già. L'introduzione dei direttori artistici a capo della squadra bianca e della squadra blu, infatti, è una delle novità più recenti introdotte ...

Terrore ad alta quota - la seggiovia impazzisce e i turisti vengono sbalzati Come birilli : 8 feriti : Otto turisti sono rimasti feriti a causa di un guasto a una seggiovia del complesso sciistico di Gudauri in Georgia. Lo ha fatto sapere il ministro della Sanità georgiano David Serghienko. I medici hanno fornito soccorso sul posto. Due dei turisti hanno avuto traumi gravi: si tratta di un uomo ucraino e una donna svedese, in stato di gravidanza. Lo riporta Interfax. In rete sono emersi dei video in cui si vede la seggiovia impazzita lanciare gli ...

Come vengono eletti deputati e senatori nei collegi del Rosatellum : Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 per eleggere i 630 deputati e 315 senatori si vota, a differenza delle precedenti elezioni, con il nuovo sistema misto, parte proporzionale e parte...

Come vengono assegnate le stelle ad un hotel? : In altri paesi del mondo la classificazione funziona in altri modi, però è importante sapere che l' Hotrec " Hospitality Europe , il consorzio che raccoglie oltre 40 associazioni di categoria dell'...

Voto all’estero - la videodenuncia di un’elettrice a Tenerife : “Ecco Come ci vengono consegnati i plichi elettorali” : Nei giorni scorsi gli elettori italiani residenti all’estero hanno ricevuto il plico con le schede elettorali (sono voti validi quelli pervenuti al consolato entro il 1 marzo). Anche all’isola di Tenerife, dove questa elettrice ha deciso di registrare una videodenuncia, delle modalità con cui viene consegnato il plico. Nelle immagini, pubblicate sul proprio profilo Facebook, si vedono le buste contenenti le schede elettorali e le ...

Luciano Moggi da Giletti : 'Calcio marcio? Vi spiego Come e perché vengono presi certi allenatori' : Da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 si parla di 'Calcio marcio' e della vicenda di Filippo Consolo , un giovane giocatore invitato a giocare in una squadra dietro pagamento di 30mila euro. In ...

Come vengono gestiti i soldi destinati alla cooperazione allo sviluppo? "Aiutiamoli a casa loro" l'inchiesta di PresaDiretta : L'Italia in 5 anni ha quasi raddoppiato i soldi destinati alla cooperazione allo sviluppo, cioè l'aiuto ai paesi poveri, diventando il quarto paese donatore del G7. Ma per raggiungere questo traguardo, celebrato agli Stati Generali della cooperazione del 23 e 24 gennaio, l'Italia ha dovuto conteggiare anche un miliardo e mezzo di euro spesi per accogliere i migranti in Italia. Si tratta di soldi che spendiamo a casa nostra per far fronte ...

Napoli-Bologna - Donadoni : "Rigori Come questi alle piccole non vengono dati" : Napoli, 28 gennaio 2018 – Non l'ha mandata giù Roberto Donadoni . Il Bologna ha giocato in maniera gagliarda al San Paolo, ha perso 3-1 nonostante le numerose occasioni da gol avute ed è dovuto ...

