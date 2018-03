Come funziona la ritenuta d’acconto

Google Home disponibile in Italia : ecco Come funziona : Ad esempio, è possibile accedere alla musica in streaming di Google Music , chiedere informazioni sul meteo o il traffico, ricordare appuntamenti e tante altre funzioni smart. Riconosce fino a cinque ...

Post 3D Facebook : Come funzionano : Non molto tempo fa Zuckerberg ha iniziato a lavorare attivamente sulla realizzazione di servizi riservati alla realtà virtuale e ai contenuti tridimensionali. Prima importante mossa fatta proprio in quella direzione è stata l’assunzione di Hugo Barra che, svincolato da Xiaomi, è approdato a Facebook nella divisione dedicata. Fin’ora, però, pochi erano i contenuti accessibili dalla maggior parte degli utenti e, tra questi, troviamo le ...

Energia e gas : Come funzionano le nuove offerte "ibride" tra tutela e libero mercato : Il nome da segnare sull'agenda è Placet. Un acronimo che sta per 'prezzo libero a condizioni equiparate di tutela' e indica le nuove offerte standard di Energia elettrica e gas per i clienti domestici ...

Diretta elezioni presidenti Camera e Senato oggi 23 marzo : Come funzionano e live video Montecitorio e palazzo Madama : come seguire la Diretta delle elezioni dei presidenti della Camera e del Senato a Montecitorio e a palazzo Madama oggi 23 marzo? Dopo il voto del 4 marzo, come funzioneranno le prime due sedute inaugurali della XVIII legislatura, di certo dal futuro alquanto incerto visto il mancato raggiungimento della maggioranza di un partito politico o di una coalizione? Cerchiamo di capirlo nel dettaglio. Innanzi tutto, la prima seduta per il Senato è ...

Elezioni presidente Camera e Senato - a che ora iniziano e Come funziona : I Senatori saranno chiamati in aula alle 10,30, a Montecitorio si inizia alle 11,30 Cosa fa il presidente della Camera, compiti e funzioni

Come funziona Samsung Pay : Adesso il panorama è completo. Dopo Apple Pay anche chi ha uno smartphone Android, marchiato Samsung, può lasciare a casa il portafogli e pagare usando semplicemente il suo gingillo mobile. La compagnia coreana ha presentato ufficialmente in Italia la piattaforma che promette di dare nuovo slancio all’economia digitale, con vantaggi non solo per gli utenti ma anche gli esercenti, sia in termini di velocità che di funzionalità, visto che non ci ...

Boati nei cieli in Lombardia - cosa è successo e Come funziona lo scramble : Due Eurofighter dell'Aeronautica militare in volo per affiancare un aereo Air France che aveva perso i contatti con i controllori di volo. Momenti di panico e paura di un attentato terroristico

PUBG copia Fortnite? Annunciata modalità a tempo limitato - Come funziona : Le modalità a tempo sono in arrivo anche su PUBG, al secolo PlayerUnknown’s Battlegrounds, come annunciato su Steam: "siamo emozionati nell'annunciare un nuovo sistema in arrivo per PUBG, la modalità eventi a tempo (Event Mode in inglese, ndr). Potete vederla come dei preset che cambiano nel tempo dove proveremo nuove cose e sperimenteremo nuovi parametri di gioco". PUBG è un gioco che è diventato nel 2017 un vero e proprio tormentone, ...

Google Home in italiano : Come funziona lo speaker che parla : ... TP Link, D Link, LIFX e Wemo , , comandare la televisione attraverso il Chromecast o farti ascoltare la musica attingendo dalla radio o dai principali servizi di musica in streaming " da Youtube a ...

Google Home in italiano : Come funziona lo speaker con cui parli e comandi casa : Google Home sbarca in Italia e porta con sé la versione italiana di Assistente Google per gli speaker smart da salotto. Una novità attesa (e annunciata) da mesi che solo oggi è stata ufficializzata dal colosso di Mountain View con un blogpost sul proprio sito ufficiale. L’altoparlante intelligente di Big G sarà disponibile ufficialmente dal 27 marzo e arriverà affiancato da Google Home Mini, la versione ridotta e compatta dello speaker. I ...

Instagram Shopping : Come funziona : Ve lo abbiamo detto più e più volte, Instagram è al momento il social network che più si sta evolvendo, introducendo con cadenze davvero ravvicinate nuove funzionalità. Questa volta è il momento di Instagram Shopping, una novità che già era nell’aria ma non aveva ancora nulla di ufficiale. Nella giornata di oggi invece è stata presentata, come avviene di solito, tramite storie. Da questo momento in avanti avrete quindi la possibilità ...

Ristrutturare casa - Come funziona il bonus verde per le aree pertinenziali : Tra le esclusioni, vi sono anche i lavori eseguiti in economia ovvero quando il contribuente acquista direttamente i materiali, caso diverso è invece l'acquisto delle piante in vaso, agevolato solo ...

Ristrutturare casa - Come funziona il bonus verde per le aree pertinenziali : Con l’inizio della bella stagione riprendono i lavori di sistemazione e cura dei giardini, e a tal proposito la Legge di bilancio 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017) per tale tipologia di lavori ha previsto una nuova agevolazione, il bonus verde, valida (per ora) solamente per il periodo d’imposta 2018 (quindi non è presente nella dichiarazione di quest’anno). Il nuovo “bonus verde” consiste in una agevolazione sull’Irpef che prevede una ...

Google Now e Assistente Google : cosa sono e Come funzionano : Cerchi i comandi vocali per fare qualsiasi tipo di ricerca o per aprire app sul tuo smartphone Android? Se il tuo dispositivo è abbastanza recente potresti sfruttare Google Now o la sua diretta evoluzione (Assistente Google) per comandare il tuo telefono sfruttando unicamente la tua voce. Scopri in questa guida cosa sono Google Now e […] Google Now e Assistente Google: cosa sono e come funzionano