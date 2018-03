Cina | cosa sapere prima di partire | Cina

A cosa serve l'intelligenza artificiale in mediCina? : l'intelligenza artificiale può aiutare ad elaborare cure personalizzate, ma anche aiutare i radiologi ad effettuare diagnosi più accurate

A cosa serve l’intelligenza artificiale in mediCina? : Permettere una cura personalizzata per il singolo paziente. Fornire ai medici dati che aiutino a prendere decisioni. Queste secondo Fulvio Marchetti, partner di Laife Reply, le applicazioni dell’intelligenza artificiale in campo medico. “La profilazione di un paziente con dati che provengano dalle cartelle cliniche, così come dalla sensoristica indossabile e ambientale, consente l’elaborazione di una cura personalizzata”, ...

Donna si masturba sul treno - un uomo si avviCina e succede l’incredibile. Mentre era in viaggio vede una signora molto ‘indaffarata’ così decide di ‘fare qualcosa’. Prende una bottiglietta e quello che fa è assurdo : “Cose dell’altro mondo…” : Al mondo ci sono 7,5 miliardi di esseri umani, è pertanto normale che accada di tutto. Fatti assurdi che ogni giorno si consumano e dei quali, in alcune occasioni, non vorremmo sapere assolutamente nulla. Shane Brennan è un uomo australiano proveniente dalla cittadina Wollongong, a sud di Sydney e mentre si trovava sul treno ha dato vita insieme a una sua degna compare a un siparietto allucinante. Il soggetto in questione, mentre si ...

Bambini non in regola con le vacCinazioni - che cosa sta succedendo ora nelle scuole? : (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Nonostante le stime che parlano di circa 30mila Bambini ancora non in regola con le vaccinazioni, alla scadenza del termine ultimo imposto dal ministero della Salute per rispettare gli obblighi di legge non sono stati registrati particolari problemi. Per il momento si parla solo di casi sporadici che coinvolgono un numero molto ridotto di iscritti a scuola. Viste le differenze regionali e nella gestione da parte ...

Letto comodo - viCinanza ai luoghi di interesse e prezzo : ecco cosa cercano i viaggiatori in un alloggio : Quando si programmano le vacanze, vengono valutati diversi fattori per decidere quale alloggio farà più al caso proprio: ai primi posti ci sono la posizione (per l’85%), il prezzo (per il 78%) e la vicinanza alle attrazioni del posto (per il 59%). È vero pure che spesso non sono solo questi i fattori più ovvi a influenzare la nostra scelta, dato che anche l’arredamento della struttura gioca un ruolo importante. Booking, il sito che mette a ...

Oggi scadono i termini per l'obbligo vacCinale : ecco cosa rischia chi non è in regola : È Oggi la scadenza per mettersi in regola con la legge sull'obbligo vaccinale. Come previsto dalla norma firmata dal ministro Lorenzin, il 10 marzo le autocertificazioni consegnate prima dell'inizio dell'anno scolastico (alle quali molti genitori hanno fatto ricorso anche per le difficoltà logistiche dei primi mesi) vanno sostituite con la certificazione "comprovante l'avvenuta vaccinazione". Se il ...

“Le voci mi dicevano di farlo”. Il folle gesto di questa ragazza. Bellissima - sotto effetto di droga : prima le alluCinazioni - poi ecco cosa fa al suo volto fuori da una chiesa. La corsa in ospedale - le terribili conseguenze : I fan delle serie tv Stranger Things, che ha avuto molto successo recentemente, troveranno sicuramente delle analogie tra quanto visto sul piccolo schermo e il terribile caso di questa ragazza che, sotto effetto di droga, ha compiuto un gesto folle e macabro. Un’associazione che è stata fatta già dai giornali britannici che si sono occupati della vicenda, in primis il Daily Mail che ha raccontato quanto accaduto a questa ragazza che ...

Viaggiare sicuri in Messico : documenti - vacCinazioni e cosa evitare : Per affrontare le emergenze si consiglia la registrazione al servizio 'Dove Siamo nel Mondo' della Farnesina , che in caso di necessità permette di essere rintracciati e soccorsi . La lista delle ...

Shock Milan : “Yonghong Li insolvente in Cina” - la sua holding finisce all’asta dopo la bancarotta! Berlusconi - ma cosa hai fatto? : Che il Milan fosse finito in mani quantomeno incerte è noto da tempo, ma le ultime novità che arrivano dalla Cina sono davvero inquietanti. Il Corriere della Sera ha infatti effettuato un’inchiesta su Yonghong Li, patron rossonero, inchiesta che ha portato a rivelazioni che hanno del clamoroso. Ebbene, la holding Shenzhen Jie Ande di proprietà di Li, usata come credenziale nell’operazione d’acquisto del club rossonero, ...

Giorgio Locatelli/ Chi è? Cosa farà cuCinare ai cuochi amatoriali? (Masterchef Italia) : Il celebre chef Giorgio Locatelli da anni trapiantato a Londra e ospite questa sera su Sky Uno a Masterchef 7, ha appena pubblicato il suo nuovo libro Made at home.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:47:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli - ciclone su Michelle Hunziker : 'Per le donne cosa fai - una canzonCina?' : Non si accenna a placarsi la polemica che vede protagoniste Selvaggia Lucarelli e Michelle Hunziker . La conduttrice di Sanremo 2018 , infatti, è stata criticata di nuovo dalla scrittrice e blogger, ...

Cosa c'entrano Cina - India e Stati Uniti con gli scontri nelle Maldive : L'instabilità di questi giorni mette ora a rischio anche il turismo, essenziale per l'economia dell'arcipelago e che proprio in questo periodo è nel pieno della stagione, con decine di migliaia di ...

Incontri “molto ravviCinati” con la Terra : ecco cosa sappiamo sui due asteroidi 2018 CC e 2018 CB : Due piccoli asteroidi stanno per avere un incontro “molto ravvicinato” con la Terra: nonostante la distanza che raggiungeranno, 2018 CC e 2018 CB non rappresentano nella maniera più assoluta un rischio per il nostro pianeta. Entrambi gli oggetti sono stati scoperti il 4 febbraio, dal Catalina Sky Survey, in Arizona, nell’ambito di un progetto dedicato alla ricerca dei cosiddetti asteroidi “Near-Earth”, capaci di ...