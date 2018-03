Ciclismo | Cassani | Mondiali per scalatori

Ciclismo - Vincenzo Nibali prova il tracciato dei Mondiali : “Il percorso più duro di sempre”. Davide Cassani : “Sono impressionato” : Vincenzo Nibali ha provato il percorso di Innsbruck dove a fine settembre si disputerà il Mondiale. Lo Squalo è volato in Austria insieme al DT Davide Cassani dopo aver vinto la Milano-Sanremo per farsi un’idea sul campo di questo tracciato che si preannuncia davvero durissimo come lui stesso ha ribadito ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Vincenzo Nibali: “Sarà tutto molto difficile: la gestione, l’alimentazione, ...

Ciclismo - Giancarlo Ferretti : ‘Cassani fa confusione’ Video : Diretto e mai banale, Giancarlo Ferretti è tornato a far sentire la sua voce nel mondo del Ciclismo [Video]che lo ha visto protagonista per decenni. Prima corridore e poi soprattutto direttore sportivo e manager di squadre che hanno fatto la storia come Ariostea e Fassa Bortolo, Ferretti ha dato giudizi pungenti sul #Ciclismo di oggi e i suoi personaggi. Tra i bersagli dei suoi commenti critici è finito anche #davide cassani, il CT della ...

Ciclismo - Giancarlo Ferretti : ‘Cassani fa confusione’ : Diretto e mai banale, Giancarlo Ferretti è tornato a far sentire la sua voce nel mondo del Ciclismo che lo ha visto protagonista per decenni. Prima corridore e poi soprattutto direttore sportivo e manager di squadre che hanno fatto la storia come Ariostea e Fassa Bortolo, Ferretti ha dato giudizi pungenti sul Ciclismo di oggi e i suoi personaggi. Tra i bersagli dei suoi commenti critici è finito anche Davide Cassani, il CT della nazionale ...

Ciclismo - Davide Cassani d’accordo sulla Bike Card : “Non è tassa sul sudore - ma per la sicurezza. I motivi per pagare i 25 euro” : Il mondo degli amatori del Ciclismo è in subbuglio per l’introduzione della Bike Card, la già ribattezza “tassa sul sudore” che obbliga a versare una quota alla FederCiclismo per poter partecipare alle gare. Il dissenso regna sovrano tra i tanti praticanti mentre Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di Ciclismo e volto molto apprezzato da tutti gli appassionati dei pedali, è d’accordo sull’introduzione della ...