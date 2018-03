Cibo per tutti | di doman non c’è certezza

Salute - gli esperti : “Nessun pericolo di contaminazione del Cibo con il glifosate” : Attualmente non c’è pericolo di contaminazione di alimenti con il glifosate e gli attuali processi di analisi rappresentano una valida tutela. Questo, in estrema sintesi, il messaggio lanciato nel workshop “Glifosate tra normativa e scienza” organizzato da Gruppo Maurizi e dall’Universita’ di Milano, che si e’ svolto questa mattina a Roma. Lo scopo dell’evento e’ stato quello di fare chiarezza su ...

News Isola dei Famosi - Marco Ferri accusato di rubare il Cibo : il gesto per farsi perdonare : Isola dei Famosi News, i naufraghi accusato Marco Ferri di aver rubato il cibo: scoppia la lite All’Isola dei Famosi i nervi di tutti i naufraghi sono sempre più tesi a causa della mancanza di cibo. L’ultimo disguido a tal proposito è stato mostrato oggi durante il day time e ha visto tra i principali […] L'articolo News Isola dei Famosi, Marco Ferri accusato di rubare il cibo: il gesto per farsi perdonare proviene da Gossip e ...

Francesco Nozzolino : età - peso e vita privata. La morte della mamma - la ‘malattia’ per il Cibo e l’omosessualità : Star prima di ”Ciao Darwin”, poi di ”Domenica Live” e ”Avanti un altro”, ma anche del web, con un seguitissimo canale Youtube, Francesco Nozzolino è divenuto una vera e propria icona. A scoprirlo ‘artisticamente’ è stato il manager napoletano Stefano Di Capua che ha deciso di farlo recitare nella web series The Lady, di Lory Del Santo. Serie che ha ottenuto oltre 6 milioni di visualizzazioni ...

Giornata Mondiale dell’Acqua - Fondazione Barilla : “4 persone su 10 non hanno ancora sufficiente acqua - ma basterebbe ripensare il modo per produrre il Cibo per migliorare” : Il Pianeta è ricoperto di acqua ma, dei circa 1,4 miliardi di km3 che si contano sulla Terra, solo lo 0,001% del totale (tra i 9 e i 14.000 km3) può essere prelevata per uso umano[1]. In pratica, se tutta l’acqua del mondo fosse 1 litro, quella disponibile starebbe in mezzo cucchiaino di caffè[2]. La scarsità di acqua oggi colpisce 2 miliardi di persone in moltissimi Paesi del mondo[3]: 4 persone su 10[4] non hanno accesso a sufficienza a questa ...

Cibo sull’aereo : informazioni utili per capire cosa viene servito durante il volo : Il momento in cui viene servito il Cibo in aereo è forse il più atteso, sia dai grandi che dai bambini. In molti preferiscono portarsi degli snack o prepararsi un panino per affrontare un viaggio in aereo, evitando di mangiare quello che ci viene offerto dalla compagnia. Lo chef Gordon Ramsay, che per anni ha fatto da consulente gastronomico ad un’importante compagnia aerea, ha rivelato che non mangerebbe mai in volo per nessun motivo, e vi ...

Nino Formicola/ Gaspare nervoso per il Cibo. La gestione non funziona (Isola dei Famosi 2018) : Nino Formicola inizia a mostrare chiari segni di nervosismo. All'Isola dei Famosi 2018, Gaspare contesta alcune dinamiche del gruppo di Naufraghi. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:28:00 GMT)

Roma - nella birra artigianale una seconda possibilità : ecco il birrificio dei detenuti che recupera gli scarti di Cibo : “AranCoella come Regina Coeli, no?”. Mirko sorride mentre mostra le etichette che sta per mettere sulle bottiglie di birra. È uno dei ragazzi che lavorano al birrificio “Vale La Pena”, un progetto di inclusione e di inserimento lavorativo per detenuti realizzato a Roma dalla onlus Semi di Libertà. Inizialmente finanziato dal ministero dell’Istruzione e da quello di Giustizia, ha alla base l’idea di avviare un’impresa “che si autosostenti”. ...

6 curiosità sul Cibo in aereo (che è bello sapere) : Il momento in cui viene servito il cibo in aereo è forse il più atteso, ma come ammette l’assistente di volo Jennie Jordan nel libro Flying High dovrebbe invece essere quello più temuto. Non per niente di recente lo chef Gordon Ramsay, che per anni ha fatto da consulente gastronomico ad un’importante compagnia aerea, ha rivelato che non mangerebbe mai in volo per nessun motivo «perché so dov’è stato il cibo e quanto tempo ha ...

Cassino - migranti in protesta da giorni per il Cibo e le condizioni : Un'altra protesta dei migranti a Cassino. Nella città martire continuano a verificarsi episodi di questo tipo. Almeno due, infatti, sarebbero state le rimostranze dei richiedenti asilo ospitati da una cooperativa nel corso dell'ultima settimana. E nel mirino dei migranti, questa volta, sarebbero finiti la scarsa qualità del cibo, il ritardo nella consegna dei permessi di soggiorno e le condizioni igienico-sanitarie della struttura in ...

Jamie Oliver : «Il Cibo sano è per i ricchi» : La qualità del cibo che mangiamo dipende da quanti soldi abbiamo: lo ha detto Jamie Oliver al Times. Una provocazione? Conoscendolo, no di certo. Del resto Jamie Oliver è il cuoco che del cibo sano ha fatto una crociata, che è diventato famoso per le sue lotte contro modelli alimentari basati sul junk food, che insegna ai bambini di scuole di ogni ordine e grado i principi dell’educazione alimentare. LEGGI ANCHEI 10 piatti più goduriosi ...

Cibo e tumore : gli alimenti pericolosi da eliminare per non correre pericoli in più : Ci sono diverse linee di pensiero sulla correlazione tra alimentazione e tumore. Sulla scia del diretto rapporto tra i due, pericoloso e che può essere limitato solo eliminando o riducendo in modo significativo l’apporto di determinati alimenti dalla nostra dieta. La scoperta arriva dal professor Franco Berrino, epidemiologo, dal 1975 allo IEO di Milano. Ci conferma che “L’alimento più pericoloso è lo zucchero bianco“. ...

Mangia del Cibo cinese - promessa del calcio muore a 15 anni per una reazione allergica : Mangia del cibo cinese, promessa del calcio muore a 15 anni per una reazione allergica La giovane vittima, un ragazzo inglese grande tifoso del Nottingham Forest, si è sentito male dopo aver Mangiato una polpetta di pollo comprata in un takeaway cinese insieme agli amici. L’adolescente era allergico alle noci.Continua a leggere La giovane vittima, […] L'articolo Mangia del cibo cinese, promessa del calcio muore a 15 anni per una ...

Tutti pazzi per il Cibo tra social - superfood e diete “fai-da-te” : gli esperti ne parleranno a NutriMI 2018 : NutriMI si prepara ad accogliere i Professionisti della Salute che desiderano approfondire le tematiche più attuali relative al mondo della nutrizione grazie alla partecipazione di relatori di fama nazionale e internazionale. L’appuntamento da segnare in agenda è per il 12 e il 13 aprile, presso la Fondazione delle Stelline di Milano, dove condividere le ultime ricerche, discutere delle novità più recenti e dare il via a importanti riflessioni ...

Siria - donne abusate da operatori umanitari dell’Onu : «Cibo in cambio di sesso» : Secondo la cooperante Danielle Spencer molte persone evitano i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di essere ricattate