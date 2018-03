Chiara Ferragni contro i fake di Leone | ‘Non ha profili ufficiali’

tvzap.kataweb

(Di venerdì 23 marzo 2018) La nascita di, il primogenito die Fedez, è stata un vero e proprio evento anche dal punto di vista social. Milioni di like e di commenti per la coppia più seguita del momento, e come c’era da aspettarsi subito sono spuntati come funghiInstagram che si spacciano per quelli ufficiali del neonato. La, però, attraverso una story, ha spiegato che il pargolo non ha alcun profilo, e quindi tutti quelli che si trovano in rete sono. La fashion blogger ha invitato i fan a non seguirli e anzi a segnalarli affinché vengano chiusi.e Fedez, quante coccole perIntantoe Fedez si godono i loro primi giorni da genitori condividendo con i fan numerose foto e video delle coccole che riservano al bebè venuto al mondo nella notte tra il 19 e il 20 marzo al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Dopo i momenti di ...