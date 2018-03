Chi è Anna Maria Bernini | da Fini a Berlusconi | scelta da Salvini

Senato - ecco Chi è Anna Maria Bernini : La senatrice bolognese Bernini, figlia di Giorgio, ex ministro di Forza Italia nel 1994, inizia la sua carriera politica nel 2008 quando viene eletta alla Camera tra le file del Popolo della Libertà, ...

Caso Skripal - Consiglio europeo condanna Mosca. Gentiloni : “Conclusioni condivise - ma non Chiudiamo il dialogo” : Le tensioni tra Gran Bretagna e Russia per l’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal coinvolgono tutta l’Unione Europea. Nel giorno in cui Mosca espelle i 23 diplomatici britannici dal proprio territorio, il Consiglio europeo – definendo l’attacco “una grave sfida alla sicurezza condivisa – ha espresso la “condanna nei termini più duri possibile” per l’attacco di Salisbury dello ...

'Canna-Gate' : Filippo Nardi rifiuta di sottoporsi alla macChina della verità Video : Una delle questioni che hanno fatto più scalpore durante questa edizione dell'#Isola dei Famosi è sicuramente quella del 'Canna-Gate'. Eva Henger infatti, ha accusato Francesco Monte di aver fumato della marijuana, durante il periodo pre-isola, ovvero quando tutti i naufraghi hanno soggiornato in una villa, ma pare che la verita' non sia ancora venuta a galla. Filippo Nardi a Pomeriggio 5 Oggi Filippo Nardi, ex concorrente dell'#Isola dei ...

Il pm Chiede condanna a due anni e sei mesi per Maroni. L'accusa : favorì la sua amante : "condannate Maroni a due anni e sei mesi di carcere". É questa la richiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, nei confronti del presidente uscente della Lombardia, finito a processo, insieme ad altri per le presunte pressioni esercitate per far ottenere un contratto di lavoro a Mara Carluccio e far partecipare a un viaggio a Tokyo Maria Grazia Paturzo, sue ex collaboratrici del Viminale. Chiesti anche due anni e due mesi per Giacomo ...

Processo a Maroni - pm Chiede condanna a 2 anni e 6 mesi : Processo a Maroni, pm chiede condanna a 2 anni e 6 mesi Il governatore lombardo uscente è imputato per le presunte pressioni per far ottenere un viaggio a Tokyo e un contratto di lavoro a Maria Grazia Paturzo e Mara Carluccio, sue ex collaboratrici al Viminale. Accusa: “Pressioni affinché la società Expo si accollasse ...

